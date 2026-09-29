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Miền Bắc giảm 2-3 độ, chấm dứt nắng nóng

Theo dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện thời tiết trên cả nước nhìn chung khá tốt, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn xảy ra tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Nhiệt độ ghi nhận lúc 13h hôm nay, cục bộ có nơi trên 36 độ như trạm: Kim Bôi (Phú Thọ) 36.6 độ, Láng (Hà Nội) 36.8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 36.3 độ, Vinh (Nghệ An) 36.1 độ,…

Dự báo viên cho biết thời tiết sẽ có sự chuyển biến rõ rệt trong những ngày tới.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày 30/9, tập trung ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Đến khoảng đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực này, gây mưa, chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10.

Từ ngày 1/10, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ so với hiện tại, phổ biến 32-34 độ. Đợt nắng nóng tại khu vực này cũng chính thức chấm dứt.

Không khí lạnh mạnh hơn tràn về

Trong khi đó, tại Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài thêm khoảng 2 ngày. Trong đó, ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 1/10, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi; nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Đến ngày 2/10, nắng nóng mới kết thúc hoàn toàn ở khu vực trên khi nhiệt độ giảm xuống mức 32-34 độ.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta.

Đợt không khí lạnh này có khả năng gây mưa trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt theo đó giảm đáng kể, thời tiết chuyển mát mẻ.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo giảm xuống 20-23 độ. Riêng các khu vực vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ.