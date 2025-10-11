Trên những con phố đông đúc ở Trung Quốc, những chiếc xe rác, xe vận chuyển lạnh, xe công vụ hay cảnh sát đang âm thầm thay đổi. Không chỉ chạy bằng diesel, những chiếc xe đang được trang bị công nghệ điện kết hợp methanol và hydro - một giải pháp mới giúp phương tiện vừa thân thiện môi trường, vừa tiết kiệm chi phí vận hành.

Đây là bước đi mang tính chiến lược trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc thúc đẩy mục tiêu Net Zero, đồng thời siết chặt quy định về khí thải và tiếng ồn đối với xe chạy dầu truyền thống.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, logistics và dịch vụ đô thị, lựa chọn công nghệ mới không chỉ là “xanh hóa” hình ảnh mà còn là bài toán kinh doanh: giảm chi phí, tăng hiệu quả và mở rộng thị trường.

Khác với xe tải hay xe van thông thường, xe chuyên dụng phải làm việc liên tục trong nhiều điều kiện khắc nghiệt: chở nặng, leo dốc, chạy trong đô thị đông đúc hay vận chuyển hàng lạnh xuyên tỉnh. Xe điện thuần dù sạch nhưng vướng loạt hạn chế: quãng đường ngắn, sạc lâu, pin dễ giảm hiệu suất trong môi trường lạnh, chi phí đầu tư ban đầu cao và trạm sạc chưa phủ rộng.

Xe chuyên dụng điện, methanol và hydro vận hành liên tục hơn 500 km mỗi lần nạp nhiên liệu, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện môi trường. Ảnh: Baidu

Xe diesel vẫn chiếm ưu thế về độ bền và sức tải, nhưng ngày càng bị siết chặt quản lý ở các đô thị lớn vì tiếng ồn, khói bụi và chi phí vận hành cao.

Điện, methanol và hydro: Từ thí nghiệm ra thị trường

Trong thế kẹt đó, công nghệ điện, methanol và hydro do Farizon, thương hiệu xe thương mại năng lượng mới của tập đoàn Geely phát triển, đang trở thành một lối thoát hấp dẫn.

Công nghệ này kết hợp methanol, hydro và điện, nhằm khắc phục cả nhược điểm của diesel lẫn xe điện thuần. Xe có thể chạy liên tục quãng đường dài, nạp nhanh, linh hoạt, không phụ thuộc nhiều vào trạm sạc, đồng thời tiết kiệm tới 50% chi phí vận hành so với xe diesel.

Đáng chú ý, Farizon không chỉ dừng ở nghiên cứu, mà đã tung ra loạt sản phẩm thương mại cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Dòng xe vệ sinh đô thị với mẫu X7M có thể chạy hơn 500 km mỗi lần nạp, leo dốc 43%, tiết kiệm hơn 50% chi phí vận hành.

Với dòng xe này, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 500.000 NDT sau 8 năm vận hành (khoảng 1,8 tỷ đồng). Ngoài ra, xe được cấp “thẻ xanh” lưu thông ưu tiên, lợi thế không nhỏ ở các đô thị đông đúc.

Trong thành phố, các mẫu xe vận chuyển lạnh có thể chạy liên tục, giao hàng nhiều lần trong ngày mà không lo gián đoạn, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Với các tuyến liên tỉnh, những chiếc xe hiện đại đi được quãng đường dài, tiết kiệm khoảng 270.000 NDT (gần 1 tỷ đồng) chi phí trong 5 năm, đồng thời khoang lạnh rộng 6,8 m đảm bảo hàng hóa, thực phẩm và dược phẩm được bảo quản an toàn.

Xe di động cung cấp năng lượng trang bị máy phát 320 kW, mỗi xe có thể sạc 4 xe cùng lúc, hoạt động độc lập 24/7, phục vụ cả đô thị lẫn vùng ngoại ô, mở thêm thị trường mới trong mảng dịch vụ năng lượng.

Các dòng xe khách, xe công vụ hay xe cảnh sát có thể tùy biến linh hoạt, với quãng đường di chuyển từ 150 đến 500 km, đáp ứng đa dạng nhu cầu đô thị hiện đại.

Các phương tiện điện, methanol và hydro không chỉ thân thiện môi trường mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực xe chuyên dụng. Ảnh: Baidu

Vừa xanh, vừa mạnh mẽ, lại tiết kiệm

Theo ước tính của giới phân tích, thị trường xe chuyên dụng xanh tại Trung Quốc có thể đạt hàng trăm tỷ NDT trong thập kỷ tới, nhờ 3 động lực lớn:

Thứ nhất, do chính sách Net Zero nên chính quyền trung ương và các đô thị lớn siết dần xe diesel, mở ưu đãi cho phương tiện xanh.

Thứ hai, áp lực chi phí bởi với biên lợi nhuận logistics ngày càng mỏng, việc cắt giảm vài trăm nghìn NDT chi phí vận hành mỗi xe trở thành yếu tố sống còn.

Thứ ba, yếu tố cạnh tranh khi không chỉ Farizon, các hãng lớn như BYD, SAIC cũng đang đẩy mạnh giải pháp cho xe thương mại, biến đây thành cuộc đua nóng bỏng.

“Điểm hay của công nghệ này là nó tích hợp ưu điểm của cả xe điện và diesel: vừa xanh, vừa mạnh mẽ lại tiết kiệm. Doanh nghiệp nào chuyển đổi sớm sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt”, một đại diện Farizon khẳng định.

Nhờ công nghệ điện, methanol và hydro, những chiếc xe rác, xe giao hàng lạnh, xe công vụ hay cảnh sát không chỉ giảm khói bụi và tiếng ồn, mà còn trở thành tài sản kinh doanh hiệu quả hơn cho doanh nghiệp và chính quyền đô thị.

Sự chuyển đổi sang xe chuyên dụng xanh không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn mở ra một hệ sinh thái kinh doanh mới. Việc kết hợp điện, methanol và hydro tạo ra cơ hội cho nhiều ngành: từ sản xuất nhiên liệu tái tạo, phát triển trạm nạp linh hoạt, đến dịch vụ bảo dưỡng và tài chính xanh. Các doanh nghiệp vận tải, logistics hay dịch vụ đô thị có thể giảm chi phí dài hạn, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh khi các hợp đồng công và tư ngày càng ưu tiên tiêu chuẩn phát thải thấp.

Ở tầm vĩ mô, thị trường xe chuyên dụng xanh góp phần hình thành “kinh tế carbon thấp”, tạo việc làm mới trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ pin và giải pháp lưu trữ. Các thành phố áp dụng nhanh mô hình này cũng có lợi thế thu hút vốn đầu tư quốc tế, khi xu hướng tài chính xanh và tín chỉ carbon đang ngày càng gắn liền với quyết định của nhà đầu tư.

Theo Baidu