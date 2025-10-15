Xem video:

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) do tài khoản @Patel_grv đăng tải, chiếc MPV hạng sang của Lexus bị lật nghiêng giữa đường, gây ùn tắc cục bộ. Người quay video cho biết ban đầu tưởng đây là xe có giá khoảng 1–1,5 crore Rupee (3–4,5 tỷ đồng), nhưng thực tế là mẫu Lexus LM350h Ultra Luxury, thuộc phân khúc siêu sang, vừa được vận chuyển để bàn giao cho khách hàng.

Chiếc xe gặp nạn khi vẫn còn bao bọc bảo vệ bánh xe, cho thấy chưa từng qua sử dụng. Phần đầu bên phải bị hư hỏng nặng, nhiều khả năng xe sẽ bị xếp vào diện “mất toàn bộ giá trị” (total loss).

Một số người nhầm tưởng đây là Toyota Vellfire, nhưng hình ảnh cận cảnh khẳng định đó là Lexus LM350h, mẫu xe phát triển dựa trên nền tảng của Vellfire nhưng đắt gấp đôi do thương hiệu cao cấp hơn, nội thất sang trọng và nhiều tiện nghi vượt trội.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến xe bị rơi khỏi xe tải. Người quay video cho biết xe vận chuyển nhỏ hơn kích thước chiếc Lexus, có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Rất may, không có ai bị thương trong vụ việc.

Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi liệu chiếc xe có được bảo hiểm hay không. Theo người đăng video, các công ty vận chuyển xe sang thường mua bảo hiểm đầy đủ, song nếu chủ xe tự thuê đơn vị vận chuyển riêng, thiệt hại có thể trở thành “cơn đau đầu” thật sự.

