Nguyên nhân, theo chủ nhân, là chiếc SUV hạng sang này bị lỗi bậc lên xuống tự động suốt hơn một năm mà chưa được khắc phục.

Trong loạt hình ảnh, người đàn ông đỗ chiếc Range Rover Sport màu đen trước cửa đại lý, treo băng rôn với dòng chữ: “Đừng mua Range Rover Sport – Xe bị lỗi sản xuất”. Anh cho biết đã nhiều lần mang xe vào trung tâm dịch vụ, nhưng bậc tự động chỉ hoạt động được một thời gian ngắn rồi tiếp tục hỏng.

Range Rover bị lỗi bậc lên xuống, chủ xe treo biển kêu gọi mọi người dừng mua.

Chi tiết lỗi cũng được chủ xe mô tả: lẽ ra khi mở cửa, bậc tự động phải trượt ra để hành khách bước lên, rồi thu lại khi đóng cửa. Thế nhưng, trên chiếc xe của anh, bộ phận này thường xuyên kẹt giữa chừng, khiến việc sử dụng trở nên khó khăn.

Đáng chú ý, theo lời chủ xe, quản lý đại lý từng trả lời rằng “xe không được thiết kế cho điều kiện tại Ấn Độ”, điều càng khiến anh thêm bức xúc.

Nhiều ý kiến cho rằng việc căng băng rôn phản đối trước đại lý không phải giải pháp hiệu quả, bởi chiếc Range Rover Sport ngoài lỗi bậc lên xuống chưa phát sinh thêm hỏng hóc nghiêm trọng nào. Thay vào đó, chủ xe có thể yêu cầu thay thế linh kiện, hoặc nếu không được hỗ trợ thì khởi kiện hãng để bảo vệ quyền lợi.

Tại Ấn Độ, từng có không ít vụ việc khách hàng quá bức xúc mà đem xe ra đốt hoặc phá trước cửa đại lý. Song giới chuyên môn cho rằng cách làm này không giúp giải quyết tận gốc, mà việc nhờ tới pháp luật mới là hướng đi đúng đắn khi gặp sự cố với xe sang.

Theo Cartoq

