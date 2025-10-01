Trong một chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn cuối tuần tại thành phố San Bruno (California, Mỹ), cảnh sát đã bật đèn hiệu yêu cầu một chiếc Waymo Jaguar I-Pace dừng lại sau khi xe này ngang nhiên quay đầu trái luật tại đèn giao thông.

Mọi chuyện tưởng chừng bình thường cho đến khi họ tiến đến cửa xe và phát hiện: không tài xế, không vô-lăng có người nắm, chỉ có ghế lái trống trơn.

Cảnh sát Mỹ dừng xe vì vi phạm giao thông, nhưng… không có tài xế để phạt

Sở cảnh sát San Bruno sau đó đăng tải trên mạng xã hội với lời trêu chọc: “Chúng tôi không thể lập biên bản, vì trong sổ phạt chưa có ô nào để đánh dấu cho ‘robot’.”

Tình huống này nhanh chóng gây xôn xao, bởi nó đặt ra câu hỏi: khái niệm “người điều khiển phương tiện” là gì khi chiếc xe tự lái hoạt động hoàn toàn không cần con người. Waymo cho biết sẽ điều tra sự cố – đồng nghĩa với việc “một nhóm máy tính sẽ cùng nhau rà soát dữ liệu”.

Về mặt pháp lý, California hiện chưa có quy định rõ ràng. Dù Thống đốc Gavin Newsom đã ký thông qua dự luật cho phép cảnh sát ra “thông báo vi phạm” gửi trực tiếp tới công ty vận hành xe tự lái, nhưng luật này chỉ có hiệu lực từ tháng 7/2026. Nói cách khác, trong năm 2025, mọi lỗi vi phạm của xe tự lái chỉ dừng lại ở mức… khó xử.

Chiếc Waymo trong vụ việc bị coi là “phạm” ít nhất một lỗi quay đầu trái luật, thêm vài “tội danh” hài hước như khiến tất cả phải tự hỏi trách nhiệm thuộc về ai, và có lẽ cả “thái độ ngạo nghễ của một chiếc EV hạng sang”. Dẫu sao, chiếc Jaguar cũng không bỏ chạy mà dừng lại ngoan ngoãn, để cảnh sát kiểm tra theo thủ tục.

Câu chuyện trên phản ánh một thực tế mới: trong khi cảnh sát nỗ lực ngăn chặn tài xế say xỉn, họ lại bắt gặp một chiếc xe không có tài xế nhưng vẫn mắc lỗi “rất con người”.

Và ít nhất cho đến khi luật mới có hiệu lực, những biên bản phạt kiểu này sẽ chỉ có thể gửi đến… phòng pháp chế của công ty, thay vì một tài xế cụ thể.

Theo Hotscar