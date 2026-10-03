Sau 1 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Giá (An Giang) đã thu hồi chiếc xe tải bị trộm khi đậu tại khu đô thị Phú Cường.

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Ngày 3/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an phường Rạch Giá đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ ô tô bán tải biến mất khi đậu tại khu đô thị lấn biển Phú Cường.

Theo đó, chiều 2/10, Công an phường Rạch Giá tiếp nhận tin báo từ ông N.M.H (33 tuổi, ở phường Rạch Giá) về việc bị mất xe tải.

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, em trai ông H. điều khiển xe ô tô tải hiệu Suzuki Pro, màu trắng BKS 68C – 109.XX, về đậu trên vỉa hè trước nhà P26 - 66 đường 3/2 (trong khu đô thị Phú Cường) rồi sau đó đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Thời điểm này, tài xế quên không rút chìa khoá xe, xe không khóa cửa và không người trông coi.

Đến khoảng 15h10 cùng ngày, ông H. tá hỏa phát hiện chiếc xe tải đã biến mất nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Giá phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng.

Camera an ninh khu vực ghi lại cảnh một nam giới đi bộ đến rồi tiếp cận, điều khiển ô tô hướng về đường Phan Thị Ràng.

Chỉ 1 giờ sau, công an bắt giữ Võ Công Hiếu (15 tuổi, người địa phương) và thu hồi phương tiện bị mất trộm.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai thấy trên ô tô có sẵn chìa khóa, không có người trông coi nên lén điều khiển xe đi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.