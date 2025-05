Vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 15/5 tại Kozhikode, Kerala, Ấn Độ. Một phụ nữ đi xe tay ga đã thoát chết thần kỳ sau khi chiếc xe tải phía trước mất kiểm soát trên đoạn dốc, trôi ngược lại và tông vào xe cô.

Mặc dù cú va chạm hất cô Ashwathi, văng xuống đường, nhưng may mắn cô còn cách "tử thần" vài centimet.

Vụ tai nạn đã được camera an ninh gần đó ghi lại. Sự việc xảy ra lúc 7h30 sáng, trên đoạn đường dốc từ thị trấn Peringalam đến Trường Y Kozhikode, gần CWRDM - Trung tâm Phát triển và Quản lý Tài nguyên Nước tại Kerala.

Chiếc xe tải chở gạch, đang trên đường đến trường y, bất ngờ dừng lại trên dốc rồi đột ngột trôi ngược lại mà không có dấu hiệu báo trước, đâm vào xe máy của Ashwathi, khiến cô ngã xuống giữa đường. Chiếc xe tải chỉ dừng lại sau khi đâm vào một cái cây ven đường.

Nghe tiếng động mạnh, người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến hiện trường và đưa cô gái vào bệnh viện.

Cảnh sát hiện đang điều tra và xử lý tài xế lái xe tải gây ra vụ tai nạn.

Nguyên nhân khiến chiếc xe tải tuột dốc có thể do trong lúc lên dốc, tài xế dừng xe, kéo cần số về N, nhưng quên không kéo phanh tay hoặc đạp phanh chân. Đây là lỗi khá phổ biến của người lái mới, non kinh nghiệm, ít am hiểu và thuần thục các thao tác trên xe.

Để hạn chế những tình huống có thể gây tai nạn đáng tiếc, các bác tài cần tập trung 100% khi ngồi trước vô lăng; khi dừng chờ, cần thao tác cần số và phanh dứt khoát.

(Theo Newsflare)

