Chiều 21/11, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ kéo dài 2km.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h15 cùng ngày, xe tải BKS 51B-123.XX chở hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ di chuyển trên cao tốc hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi đến Km82+300 (đoạn qua xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai), xe tải bất ngờ mất lái rồi lật ngang đường.

Xe tải chở hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ bất ngờ mất lái rồi lật ngang. Ảnh: A.X

Ngay sau đó, ba phương tiện di chuyển phía sau, gồm xe khách 16 chỗ, xe container và ô tô 7 chỗ, do không kịp xử lý tình huống đã va chạm liên hoàn, tạo nên cảnh hỗn loạn trên tuyến đường.

Tại hiện trường, các phương tiện bị bẹp dúm, biến dạng phần đầu và đuôi xe. Một phần đường bị chắn hoàn toàn, khiến làn xe hướng từ TPHCM đi Phan Thiết ùn ứ kéo dài.

Tai nạn liên hoàn 4 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Nhiều hành khách trên xe khách 16 chỗ và ô tô 7 chỗ hoảng loạn sau vụ va chạm, may mắn không có thương vong về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện rẽ theo lối ra Quốc lộ 56 để tiếp tục hành trình, tránh gây ùn tắc kéo dài.