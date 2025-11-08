Theo thông tin từ đơn vị quản lý tuyến cao tốc, vào khoảng 15h (ngày 8/11), xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37K-289xx, di chuyển hướng Bắc – Nam, khi đến Km 377+150 (địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ đâm vào đuôi của một xe tải lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến đầu ô tô 7 chỗ biến dạng. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ. Ba người còn lại trên xe, bị thương, đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu xác định, thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa nhỏ và mặt đường trơn ướt. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.