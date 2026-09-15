Khoảng 13h ngày 15/9, tại ngã tư giao giữa huyện lộ 102 và đường Hàm Nghi kéo dài, thuộc phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy.

Thời điểm trên, xe tải mang BKS 38B-052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Khi đến khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38M1-387.xx, trên xe có 3 nam sinh đang học tại một trường cấp 3 trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ va chạm khiến hai học sinh tử vong, một em bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Cả ba em đều trú tại xã Thạch Xuân.

Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng phần đầu, xe máy hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ phương tiện nằm trên mặt đường.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.