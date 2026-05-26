Tera-V3 & Tera-V3S đến tay khách hàng từ tháng 3/2026

Những điều chỉnh về quy định lưu thông đối với xe tải

TP.HCM vừa đưa ra dự thảo siết chặt lưu thông xe tải vào nội đô, trong đó đề xuất hạ ngưỡng hạn chế từ 2,5 tấn xuống còn 1 tấn đồng nghĩa xe tải chở hàng trên 1 tấn sẽ không được vào khu vực trung tâm từ 6h đến 22h mỗi ngày nếu dự thảo được thông qua. Đáng chú ý, dự thảo này không áp dụng cho xe tải van có tải trọng dưới 950 kg nhóm phương tiện được xem là phù hợp với đặc thù giao thông đô thị.

Tại Hà Nội, câu chuyện tương tự đã diễn ra từ đầu năm 2026. Xe tải có tổng tải trọng trên 2 tấn bị hạn chế gần như cả ngày trong nội đô. Những bác tài kinh doanh và giao hàng trong các quận trung tâm đã quen với việc phải tính toán kỹ loại xe và giờ chạy trước mỗi chuyến hàng.

Với những lý do trên, phân khúc xe tải van đáp ứng cả nhu cầu nhỏ gọn, chở được lượng hàng hóa tối ưu và di chuyển linh hoạt cả ngày vào nội đô đang được chú ý nhiều hơn vì phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thiết kế Tera-V3 gọn bên ngoài, rộng bên trong

Tera-V3 được thiết kế với triết lý: kích thước bên ngoài tối giản, không gian chở hàng tối đa.Với chiều dài 4m, rộng 1,63m bằng một chiếc sedan cỡ trung cùng bán kính quay vòng nhỏ cho phép xe xoay trở trong những ngõ hẻm mà các bác tài hay gọi là "hẻm vừa đủ tránh nhau”.

Bên trong khoang hàng của Tera-V3 có thể chuyên chở khoảng 4 mét khối hàng hóa - không hề nhỏ, với mức tải trọng 945kg.

Một ưu điểm nữa về thiết kế đó chính là cửa lùa cả hai bên hông và cửa sau mở lên trên. Các bác tài có thể tiếp cận khoang hàng từ ba phía, kể cả khi đỗ sát tường hoặc trong hẻm chỉ đủ mở một bên. Bốc dỡ nhanh hơn, ít phải xoay xe hơn điều nhỏ nhưng tiết kiệm đáng kể thời gian khi giao hàng liên tục cả ngày.

Tera-V3S: Giải pháp giữ nhịp vận chuyển tại Hà Nội

Tera-V3S là giải pháp được thiết kế cho nhu cầu vận chuyển xuyên suốt, linh hoạt, đáp ứng tốt những quy định về tải trọng mới cho các bài tài hoạt động tại Hà Nội.

Nhiều tuyến giao hàng ở thủ đô có đặc điểm riêng: cự ly ngắn, hàng gọn nhẹ, mật độ điểm giao cao hơn khối lượng mỗi chuyến. Tera-V3S được xây dựng đúng cho tập khách hàng đó: tải trọng 780 kg, tổng trọng lượng toàn xe chỉ 1.995 kg, thân xe nhỏ gọn hơn, và có thể lưu thông thoải mái suốt ngày trong nội thành Hà Nội kể cả qua phố cổ, khu dân cư đông đúc, hay các tuyến đường hạn chế xe tải cỡ lớn.

Nội thất, vận hành chuẩn xe du lịch

Khoang nội thất Tera-V3 trang bị ghế da cao cấp, điều hòa hai chiều nóng lạnh, màn hình LCD 7 inch tích hợp Bluetooth và Autolink, chìa khóa thông minh điều khiển từ xa, cửa kính chỉnh điện mức trang bị thường thấy trên xe du lịch.

Tera-V3 trang bị động cơ xăng JL473Q3 dung tích 1,4 lít, phun xăng điện tử đa điểm MPI, sản sinh 103 mã lực và mô-men xoắn 133 Nm, đạt chuẩn khí thải Euro 5 kết khung xe bằng thép nhúng ED toàn phần giúp xe vận hành êm ái, bền bỉ.

Về an toàn, Tera-V3 trang bị hệ thống ABS, EBD cùng cảm biến lùi và camera lùi - bộ đôi không thể thiếu khi phải lùi xe nhiều lần mỗi ngày trong hẻm hẹp.

Hệ sinh thái xe tải van Teraco phục vụ đa dạng nhu cầu vận chuyển đô thị

Tera-V3 và Tera-V3S giúp Daehan Motors hoàn thiện dải xe tải van cỡ nhỏ, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh Tera-V3 & Tera-V3S, Tera-V6 và Tera-V8 cũng được nhiều khách hàng lựa chọn khi cần thể tích khoang hàng lớn hơn hoặc nhu cầu kết hợp xe vừa chở hàng, vừa sử dụng cho nhu cầu đi lại của gia đình (phiên bản 5 chỗ). Với dải sản phẩm đa dạng của Teraco, doanh nghiệp có thể chọn đúng chiếc xe theo từng loại hàng và từng tuyến đường thay vì phải chấp nhận xe quá to hoặc quá nhỏ so với nhu cầu thực.

Daehan Motors phân phối Tera-V3 và Tera-V3S qua Hệ thống Đại lý Ủy quyền Teraco toàn quốc. Thông tin chi tiết sản phẩm và báo giá theo từng khu vực có thể tham khảo tại:

Linh Trang