Kiến nghị này xuất hiện chưa đầy ba tháng sau khi chính Quyết định 01/2026 đẩy phần lớn dòng xe này vào diện bị hạn chế như xe tải trong giờ cao điểm.

Một quyết định vừa có hiệu lực từ ngày 15/1, nay lại phải tính chuyện điều chỉnh theo quy trình rút gọn ngay trong tháng 4. Chỉ riêng chi tiết ấy đã cho thấy khoảng cách giữa văn bản và đời sống.

Với nhiều hộ kinh doanh nhỏ, kỹ sư công trình, người làm dịch vụ kỹ thuật hay các gia đình thích tính đa dụng, những chiếc Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton từ lâu không còn được nhìn như xe tải theo nghĩa truyền thống. Chúng là xe gia đình, xe mưu sinh, xe cho những nhu cầu dịch chuyển linh hoạt của một đô thị đang vận động nhanh hơn nhiều so với cách phân loại pháp lý.

Chính vì thế, việc Hà Nội phải quay lại sửa một quy định vừa ban hành là phép thử về chất lượng làm chính sách, về tinh thần từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, và xa hơn là khả năng dỡ bỏ những rào cản sau đường biên đang âm thầm làm tăng chi phí của nền kinh tế mà Việt Nam đã cam kết trong các FTAs.

Điểm khởi đầu của Quyết định 01 không khó hiểu. Hà Nội muốn giảm áp lực giờ cao điểm trong khu vực nội đô nên áp dụng logic quen thuộc của các đô thị lớn: đẩy nhóm xe tải ra khỏi khung giờ 6h–9h và 16h–19h30; với xe từ 2 tấn trở lên chỉ được đi từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Xét trên mục tiêu giảm xung đột dòng xe, đây là một tư duy quản lý có cơ sở.

Vấn đề nảy sinh ở chỗ, khi bám tuyệt đối vào phân loại đăng kiểm theo Thông tư 53/2024, hơn 90% xe bán tải trên thị trường lại bị xếp vào nhóm “ô tô tải pickup”. Nghĩa là một chiếc xe đang được xã hội sử dụng như xe gia đình, xe dịch vụ linh hoạt, xe của hộ kinh doanh nhỏ, chỉ vì một nhãn kỹ thuật trong hồ sơ mà bị kéo vào cùng logic quản lý với xe tải vận chuyển hàng hóa truyền thống.

Điểm vướng mắc nằm ở chỗ, phần lớn pickup hiện nay không phải xe kinh doanh vận tải theo nghĩa truyền thống. Chúng là phương tiện kết hợp giữa di chuyển cá nhân và chở hàng nhỏ, rất phổ biến với hộ kinh doanh, người làm dịch vụ kỹ thuật và nhiều gia đình đô thị.

Vì thế, nếu áp cùng một logic hạn chế như xe tải chở hàng nặng, chính sách rất dễ chệch khỏi đúng nhóm mục tiêu cần điều tiết.

Trong khi đó, chính dữ liệu của Sở Xây dựng cho thấy xe pickup có khối lượng và kích thước tương tự xe ô tô con, mức độ chiếm dụng mặt đường không khác biệt đáng kể so với một chiếc SUV 7 chỗ.

Trong 5 năm từ 2021 đến 2025, Hà Nội có 14.704 xe pickup. So với hơn 8 triệu phương tiện đang lưu thông, trong đó có 1,2 triệu ô tô, đây là một tỷ lệ rất nhỏ. Chính Sở Xây dựng sau khảo sát cũng thừa nhận tác động của dòng xe này tới ùn tắc là không lớn.

Một chủ xe ở Vĩnh Tuy nói, nếu siết bán tải như xe tải, nhiều người sẽ buộc phải tính toán lại từ một nhu cầu một xe sang hai xe — một chiếc xe con cho sinh hoạt gia đình, một phương tiện khác cho công việc. Một quy định nhằm giảm ùn tắc nhưng lại có thể đẩy người dân từ nhu cầu một xe thành hai xe thì hiệu quả giao thông rất có thể đi ngược mục tiêu ban đầu.

Và chi phí của câu chuyện ấy không dừng ở bãi đỗ xe hay tuyến đường nội đô. Với hộ kinh doanh nhỏ, người làm dịch vụ, mỗi thay đổi về quyền lưu thông của phương tiện mưu sinh đều dẫn đến tăng chi phí từ vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, sản xuất, rồi cuối cùng phản chiếu vào giá hàng hóa và chi phí sinh hoạt đô thị.

Nhưng quan trọng hơn là câu chuyện quyền tài sản của người dân. Với nhiều gia đình và hộ kinh doanh nhỏ, một chiếc bán tải trị giá hàng trăm triệu đến hơn một tỷ đồng không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là tài sản lớn được tích lũy bằng nhiều năm lao động và là công cụ trực tiếp tạo ra thu nhập.

Chính vì vậy, khi một thay đổi chính sách đột ngột làm thu hẹp đáng kể khả năng sử dụng tài sản đó trong môi trường đô thị, điều bị tác động không chỉ là quyền lưu thông mà còn là quyền khai thác giá trị hợp pháp của tài sản mà người dân đã bỏ tiền sở hữu theo đúng luật chơi hiện hành.

Trong cảm nhận rất đời thường của người dân, bảo vệ quyền tài sản bắt đầu từ sự ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Họ phải có cảm giác yên tâm rằng tài sản hợp pháp của mình sẽ không bị giảm công năng sử dụng chỉ vì một thay đổi hành chính thiếu đánh giá tác động đầy đủ.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là chính cơ quan quản lý cũng đã nhận ra “ảnh hưởng đến tâm lý của người sử dụng xe dẫn đến ảnh hưởng tới doanh nghiệp sản xuất ô tô”. Điều này cho thấy chi phí của một quy định không chỉ nằm ở dòng xe trên đường, mà còn nằm ở kỳ vọng thị trường, ở quyết định mua sắm của người dân và ở kế hoạch sản xuất – bán hàng của doanh nghiệp.

Việc Hà Nội phải ngồi lại với Ford, VAMA, VinFast, EuroCham và cả đại diện phía Mỹ cho thấy một quy định giao thông tưởng rất nội bộ đã chạm tới kỳ vọng của cộng đồng đầu tư và môi trường kinh doanh.

Ở đây, câu chuyện pickup chạm rất rõ vào tinh thần cải cách thể chế mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.

Cách quản lý hiện đại không thể bắt đầu từ chỗ thấy khó là siết. Nó phải bắt đầu từ dữ liệu, từ hành vi sử dụng và từ chi phí xã hội thực tế.

Một quy định giao thông làm tăng chi phí logistics nhỏ lẻ, gây bất định cho thị trường ô tô và buộc doanh nghiệp, người dân phải gánh thêm chi phí chuyển đổi không cần thiết, thì nó trở thành một ví dụ rất cụ thể về rào cản sau đường biên.

Phải nói rằng, Hà Nội đã lắng nghe đủ nhanh để sửa. Nhưng giá trị của lần quay đầu này ở bài học nó để lại cho cách làm chính sách: Luật chơi tốt không phải là luật chơi sửa nhanh, mà là luật chơi được thiết kế đủ kỹ để không đẩy người dân vào thế phải trả thêm chi phí cho những điều lẽ ra bộ máy phải nhìn thấy từ đầu.

Một chiếc bán tải đi vào nội đô Hà Nội tưởng chỉ là chuyện phân luồng giao thông. Nhưng sâu xa hơn, nó là thước đo cho cách quản lý của một đô thị đang phải học cách đi trước đời sống thay vì chạy theo để sửa.