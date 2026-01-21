Nguyên mẫu xe tăng Abrams M1E3 tại triển lãm ô tô Detroit. Nguồn ảnh: 19FortyFive.

Giữa tháng 1/2026, tại triển lãm ô tô Bắc Mỹ (North American International Auto Show) ở Detroit, Quân đội Mỹ đã chính thức công bố nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng chủ lực thế hệ mới M1E3 Abrams.

Đây không chỉ là bản nâng cấp thông thường mà là bước nhảy vọt mang tính cách mạng, đưa dòng xe tăng Abrams huyền thoại từ thời Chiến tranh Lạnh bước vào kỷ nguyên hybrid, tự động hóa và phòng thủ chủ động trước mối đe dọa drone, tên lửa chính xác tầm xa.

Với trọng lượng giảm đáng kể, hiệu suất nhiên liệu tăng vọt và khả năng thích ứng linh hoạt, Abrams M1E3 đang được xem là “câu trả lời” của Mỹ trước những bài học khắc nghiệt từ chiến trường hiện đại.

Nguyên mẫu M1E3 Abrams được trưng bày tại triển lãm Detroit Auto Show 2026 gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế hiện đại và các cải tiến công nghệ đột phá.

Theo armyrecognition.com, một trong những thay đổi lớn nhất của Abrams M1E3 chính là việc chuyển sang tháp pháo không người lái (unmanned turret).

Thiết kế này loại bỏ hoàn toàn kíp lái truyền thống, giảm số lượng thành viên kíp lái xuống còn 3 người (so với 4 người ở các phiên bản Abrams cũ).

Xe tăng Abrams M1E3 thế hệ mới với động cơ hybrid diesel-điện. Ảnh: Quân đội Mỹ/lenta.ru

Toàn bộ hoạt động bắn phá được thực hiện từ khoang lái trong thân xe, nơi các thành viên kíp lái điều khiển qua hệ thống màn hình kỹ thuật số hiện đại, giao diện giống như game console, giúp thế hệ binh sĩ trẻ dễ dàng làm quen và vận hành nhanh chóng.

Phía sau tháp pháo xuất hiện phần mở rộng lớn để chứa hệ thống nạp đạn tự động (autoloader), cho phép duy trì tốc độ bắn cao mà không cần người nạp đạn thủ công.

Thiết kế tháp pháo thấp hơn, gọn gàng hơn, kết hợp với các cảm biến 360 độ, camera phân tán và radar giám sát, giúp tăng khả năng phát hiện và đối phó với drone từ xa.

Về động cơ và hệ thống di chuyển, Abrams M1E3 đánh dấu bước ngoặt khi chuyển từ động cơ turbine khí truyền thống “khát nhiên liệu” sang hệ thống hybrid diesel-điện.

Theo các quan chức Quân đội Mỹ, hệ thống này mang lại hiệu suất nhiên liệu cao hơn tới 40-50%, đồng thời giảm đáng kể trọng lượng tổng thể, mục tiêu là đưa xe xuống mức khoảng 60 tấn (so với hơn 70-80 tấn ở các phiên bản M1A2 hiện tại).

Việc giảm trọng lượng không chỉ cải thiện tính cơ động, tốc độ và khả năng triển khai nhanh mà còn giảm dấu vết nhiệt, tiếng ồn và nhu cầu hậu cần, giúp xe tăng dễ dàng di chuyển từ cảng đến tiền tuyến mà không bị “kẹt” như các dòng xe bọc thép nặng nề trước đây.

Nguyên mẫu xe tăng M1E3 Abrams của Quân đội Mỹ. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Ngoài ra, M1E3 Abrams được thiết kế theo kiến trúc mở (open architecture), tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ kỹ thuật số để dễ dàng nâng cấp phần mềm, phần cứng trong tương lai.

Xe còn được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (active protection system – APS) tiên tiến, kết hợp với các lớp giáp mô-đun, cảm biến chống drone và khả năng kết nối mạng lưới chiến đấu “kill web”, cho phép chia sẻ dữ liệu thời gian thực với các đơn vị khác, drone và hệ thống chỉ huy.

Theo 19fortyfive.com, hiện tại, nguyên mẫu Abrams M1E3 vẫn đang ở giai đoạn công nghệ trình diễn (technology demonstrator), được chế tạo bởi công ty Roush Defense (Michigan) dựa trên các bài học từ thử nghiệm trước đó.

Quân đội Mỹ dự kiến sản xuất thêm 3-4 nguyên mẫu trong năm 2026 để thử nghiệm thực tế trong các đơn vị tác chiến, với mục tiêu đưa phiên bản sản xuất cuối cùng (có thể mang tên M1A3) vào biên chế cuối thập kỷ này.