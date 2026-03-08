Trong tầm giá dưới 40 triệu đồng, thị trường xe máy vẫn có khá nhiều mẫu tay ga hướng tới nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Các mẫu xe này thường có thiết kế gọn, dễ điều khiển, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và chi phí sử dụng tương đối dễ chịu. Tuy vậy, mỗi mẫu xe vẫn có những khác biệt về kiểu dáng, trang bị và trải nghiệm vận hành.

Yamaha Janus 125 (29-33,8 triệu đồng)

Janus là một trong những mẫu xe tay ga giá rẻ phổ biến trên thị trường hiện nay. Xe có thiết kế trẻ trung, thân xe gọn và trọng lượng chỉ khoảng 99 kg nên khá dễ điều khiển, đặc biệt với người mới lái hoặc nữ giới.

Yamaha Janus 125 2026. Ảnh: Yamaha Town An Khánh.

Mẫu xe này sử dụng động cơ Blue Core 125cc, vận hành nhẹ nhàng và được đánh giá khá tiết kiệm nhiên liệu. Một số phiên bản có khóa thông minh, tuy nhiên trang bị tổng thể vẫn ở mức cơ bản và cốp xe không quá rộng.

Honda Vision (31-38 triệu đồng)

Vision từ lâu được xem là mẫu xe tay ga phổ biến trong phân khúc phổ thông. Xe có thiết kế gọn gàng, chiều cao yên vừa phải nên phù hợp với nhiều vóc dáng người lái.

Honda Vision 2026. Ảnh: Y Nhuỵ.

Honda Vision sử dụng động cơ eSP 110cc phun xăng điện tử, thiên về sự ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Các phiên bản cao hơn được trang bị khóa thông minh, nhưng giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn giá đề xuất.

Yamaha FreeGo 125 (30-39 triệu đồng)

FreeGo mang phong cách thể thao hơn so với nhiều mẫu xe tay ga nữ trong cùng tầm giá. Xe sử dụng động cơ 125cc, kích thước thân xe khá lớn và cốp xe rộng, có thể chứa nhiều đồ khi di chuyển trong phố. Một điểm đáng chú ý là phiên bản đặc biệt được trang bị phanh ABS bánh trước, trang bị hiếm trong phân khúc giá này. Tuy nhiên, thiết kế và kích thước của FreeGo có thể hơi lớn với người có vóc dáng nhỏ.

Yamaha Latte 125 (38-39 triệu đồng)

Latte hướng đến khách hàng nữ với kiểu dáng mềm mại và nhiều đường cong. Xe sử dụng động cơ Blue Core 125cc và được chú ý nhờ cốp xe dung tích lớn, có thể chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Yamaha Latte 125 2026. Ảnh: Yamaha Town

Một số phiên bản có khóa thông minh và nhiều tiện ích đi kèm, nhưng giá bán của Latte đã tiệm cận ngưỡng cao của phân khúc dưới 40 triệu đồng.

Suzuki Address 110 (từ 29 triệu đồng)

Address là mẫu xe tay ga có giá khá dễ tiếp cận trong phân khúc. Xe có thiết kế đơn giản, thân xe nhỏ gọn và phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Address sử dụng động cơ 110cc phun xăng điện tử, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Điểm hạn chế là trang bị và kiểu dáng không quá nổi bật so với nhiều đối thủ.

Suzuki Address 110. Ảnh: Suzuki.

SYM Attila Venus 125 (34-38 triệu đồng)

Attila Venus mang phong cách thanh lịch với thân xe khá lớn và yên xe rộng. Xe sử dụng động cơ 125cc, cốp xe dung tích rộng và sàn để chân thoải mái, thuận tiện khi mang theo nhiều đồ khi đi phố. Tuy nhiên, thương hiệu SYM hiện ít phổ biến hơn so với Honda hay Yamaha nên mức độ nhận diện và hệ thống dịch vụ không rộng bằng.

Yamaha Grande 2026 (khoảng 40 triệu đồng)

Ở ngưỡng sát 40 triệu đồng, bản tiêu chuẩn của Grande 2026 vẫn có thể tìm thấy tại một số đại lý. Xe có thiết kế thời trang, sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc với hệ thống hỗ trợ điện giúp vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu. Grande cũng được trang bị đèn LED, khóa thông minh và cốp xe dung tích lớn, nhưng giá bán thực tế có thể thay đổi tùy khu vực.

Yamaha Grande 2026. Ảnh: Yamaha Town



VinFast Vento Neo (khoảng 32 triệu đồng)

Ở phân khúc xe máy điện, Vento Neo là mẫu xe tay ga điện được VinFast định vị trong nhóm xe đô thị. Xe có thiết kế hiện đại với thân xe khá lớn, sàn để chân rộng và cốp dung tích khoảng 27 lít, đủ chứa nhiều vật dụng cá nhân.

Mẫu xe này sử dụng động cơ Inhub công suất tối đa 3.200W, cho phép đạt tốc độ khoảng 78 km/h. Theo công bố của hãng, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Vento Neo.

Ngoài ra, khả năng chống nước chuẩn IP67 được xem là một điểm đáng chú ý, phù hợp với điều kiện thời tiết và hạ tầng đô thị tại Việt Nam. Tuy nhiên, do là xe điện nên người dùng vẫn cần cân nhắc về hạ tầng sạc và thói quen sử dụng so với xe chạy xăng truyền thống.

Honda ICON e (khoảng 27 triệu đồng)

ICON e là mẫu xe tay ga điện nhỏ gọn của Honda, hướng tới nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị. Xe có thiết kế gọn gàng, trọng lượng khoảng 89 kg nên khá dễ điều khiển, phù hợp với người dùng trẻ hoặc học sinh, sinh viên.

Mẫu xe này sử dụng pin lithium-ion, cho quãng đường di chuyển thực tế khoảng 50–60 km và tối đa khoảng 71 km trong điều kiện thử nghiệm. Động cơ có công suất tối đa 1,81 kW, tốc độ tối đa khoảng 48 km/h và không yêu cầu bằng lái khi sử dụng theo quy định hiện hành.

Xe cũng được trang bị hệ thống phanh CBS và bộ sạc đi kèm, nhưng quãng đường di chuyển mỗi lần sạc vẫn ở mức vừa phải, phù hợp chủ yếu với nhu cầu đi lại trong phạm vi gần.

