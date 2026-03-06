Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 224.600 chiếc xe máy mới trong tháng 2/2026, giảm mạnh 40% so với tháng 1 (với 373.600 chiếc) và giảm 11,2% so với tháng 2/025.

Việc sản lượng xe máy sản xuất trong nước giảm khá mạnh trong tháng 2 là diễn biến đã được dự báo từ trước. Bởi đây là thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã tăng tốc sản xuất từ tháng 1 trước đó với lượng xuất xưởng kỷ lục, do vậy sản lượng luỹ kế trong 2 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt 598.200 chiếc, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này cho thấy nguồn cung xe máy trên thị trường tháng 3 vẫn đang khá dồi dào.

Trước đó, theo Cục Thống kê, tổng sản lượng sản xuất xe máy trong nước năm 2025 của Việt Nam đạt xấp xỉ 3,43 triệu chiếc, tăng 9,9% so với năm 2024.

Còn theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), toàn thị trường tiêu thụ hơn 2,61 triệu xe máy trong năm 2025, giảm khoảng 1,5% so với năm 2024.

Trong đó, Honda tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi bán ra hơn 2,2 triệu chiếc, tăng khoảng 4,6% so với năm 2024 và chiếm tới 86% lượng tiêu thụ trong các thành viên VAMM.

Ngoài 5 thành viên thuộc VAMM, thị trường xe máy trong nước những năm gần đây còn chứng kiến sự nổi lên của nhiều doanh nghiệp tập trung vào mảng xe máy điện.

Những cái tên như VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike hay Before All… đang từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, phân phối và nhanh chóng gia tăng sự hiện diện trên thị trường.

Nhà máy sản xuất xe máy điện Yadea với công suất giai đoạn đầu là 1 triệu xe/năm vừa được khánh thành tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Hoàng Hiệp

Không chỉ tung ra nhiều mẫu xe mới, các doanh nghiệp này còn đầu tư mạnh vào sản xuất, mở rộng hệ sinh thái đi kèm như mạng lưới đại lý, trạm sạc, trạm đổi pin và dịch vụ hậu mãi. Nhờ đó, xe máy điện ngày càng tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn, từ người dùng cá nhân đến các doanh nghiệp vận hành dịch vụ giao hàng, vận chuyển.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện giao thông ngày càng rõ nét, sự tham gia mạnh mẽ của các thương hiệu mới được cho là đang góp phần định hình lại cục diện thị trường xe máy Việt Nam, vốn lâu nay chủ yếu nằm trong tay các hãng xe xăng truyền thống.

