Honda Dylan 150 từng là mẫu xe tay ga được chú ý tại Việt Nam nhờ thiết kế đậm chất châu Âu, động cơ 153cc và nguồn gốc sản xuất tại Ý. Sau khoảng 20 năm, một chiếc đời 2006 còn giữ ngoại hình khá nguyên bản đang được anh Ngọc Đức ở Hà Nội chào giá 68 triệu đồng.

Theo hình ảnh thực tế, xe vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng với thân xe lớn, những đường nét góc cạnh và màu sơn đỏ nổi bật. Dàn áo còn khá bóng, cụm đèn, tay lái, đồng hồ và yên xe vẫn tương đối nguyên vẹn.

Phía sau, tay dắt lớn màu bạc, cụm đèn hậu và chắn bùn giữ phong cách nguyên bản. Khu vực động cơ và bánh sau cũng khá sạch sẽ.

Anh Đức cho biết, tình trạng thực tế của động cơ, hệ thống làm mát, nồi, dây curoa hay mức độ nguyên bản của từng chi tiết đều rất tốt, hoạt động bình thường.

Cũng theo anh Đức, chiếc xe hiện đã lăn bánh 1,8 vạn km. Xe được chủ cũ sử dụng, bảo dưỡng kỹ nên ngoại hình còn rất mới, nguyên bản dù đã 20 năm tuổi.

Bảng đồng hồ xe.

Dylan được Honda giới thiệu tại Bologna Motor Show cuối năm 2001 và bắt đầu sản xuất tại nhà máy Honda Italia ở Atessa, Ý từ năm 2002. Mẫu xe thuộc dòng scooter 125/150cc dành cho thị trường châu Âu, được sản xuất đến năm 2006 trước khi nhường chỗ cho Honda PS.

Trong danh mục sản phẩm của Honda thời điểm đó, Dylan nằm giữa Honda @ và SH. Xe có hai phiên bản 125 và 150cc, trong đó Dylan 150 sử dụng động cơ 4 thì, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, dung tích thực 153cc. Công suất tối đa khoảng 15-16 mã lực, mô-men xoắn cực đại khoảng 14,2 Nm. Hộp số tự động vô cấp V-Matic truyền động bằng dây đai.

Dylan 150 sử dụng động cơ 4 thì, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, dung tích thực 153cc.

Xe sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và bộ vành 13 inch. Với động cơ 150cc cùng kiểu dáng khá bề thế, Dylan hướng tới nhóm khách hàng muốn một mẫu scooter có khả năng vận hành mạnh hơn những dòng xe 100-110cc phổ biến cùng thời.

Sau hai thập kỷ, thiết kế là một trong những yếu tố khiến Dylan vẫn được người chơi xe cũ quan tâm. Thân xe dài, yếm trước lớn, cụm đèn pha nổi bật và các đường dập nổi tạo cho mẫu xe diện mạo khác biệt so với những dòng xe tay ga phổ thông.

Tuy nhiên, mức giá 68 triệu đồng khiến chiếc Dylan 2006 không phải lựa chọn dành cho nhu cầu đi lại đơn thuần. Hiện Honda Vario 160 có giá đề xuất 56,69 triệu đồng, còn Air Blade 160 từ 56,89 triệu đồng. Trong khi đó, SH Mode 2026 giá cũng chỉ từ 57,3 đến 64 triệu đồng; Honda SH160 có giá từ 95,29 triệu đồng.

Như vậy, chiếc Dylan được chào giá cao hơn SH Mode 2026 khoảng 4 triệu đồng, và hơn hẳn 11 triệu đồng so với Vario 160 hoặc Air Blade 160 mới.

Sau 20 năm, giá trị của Dylan nằm nhiều hơn ở chất xe, cảm giác vận hành, thiết kế riêng, độ hiếm và yếu tố hoài niệm.

So với xe tay ga hiện đại, Dylan thua kém đáng kể về công nghệ và tiện ích. Những mẫu xe 150-160cc hiện nay được trang bị phun xăng điện tử, hệ thống hỗ trợ an toàn, Smart Key, cổng sạc và nhiều tính năng điện tử khác. Trong khi đó, một chiếc xe sản xuất từ năm 2006 có thể phát sinh chi phí bảo dưỡng, phục hồi và thay thế những chi tiết đã lão hóa theo thời gian.

Có thể thấy, sau 20 năm, giá trị của Dylan nằm nhiều hơn ở chất xe, cảm giác vận hành, thiết kế riêng, độ hiếm và yếu tố hoài niệm. Vì vậy, với người mua xe để sưu tầm hoặc tìm một mẫu scooter khác biệt, Dylan vẫn có sức hút riêng.

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