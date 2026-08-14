Yamaha YB125E là mẫu xe xuất hiện vào đầu thập niên 1970, thuộc dòng xe phổ thông của Yamaha tại thị trường Nhật Bản và một số nước châu Á. Chữ “E” trong tên xe là viết tắt của Electric Starter, thể hiện việc xe được trang bị mô-tơ đề điện bên cạnh cần đạp khởi động - một tính năng khá hiện đại vào thời điểm đó.

So với nhiều mẫu xe cùng thời, YB125E gây ấn tượng nhờ kiểu dáng gọn gàng, động cơ 2 thì dung tích 123cc và khả năng vận hành linh hoạt. Tại Việt Nam, số lượng xe còn tồn tại đến nay không nhiều, đặc biệt là những chiếc giữ được tình trạng nguyên bản.

YB125E gây ấn tượng nhờ kiểu dáng gọn gàng, động cơ 2 thì dung tích 123cc và khả năng vận hành linh hoạt.

Chiếc YB125E được anh Nguyễn Lâm ở Gia Lai (Bình Định cũ) rao bán sở hữu ngoại hình đậm chất xe Nhật thập niên 1970. Xe mang tông màu đen chủ đạo với bình xăng lớn đặt giữa khung, hai bên in nổi dòng chữ Yamaha màu vàng. Điểm đặc biệt là trên thân xe vẫn còn dòng chữ “Electric 125”, chi tiết nhận diện quen thuộc của dòng YB125E.

Qua hình ảnh thực tế, chiếc xe giữ được độ mới nguyên bản sau 50 năm. Hệ thống đèn pha tròn cỡ lớn, cặp đèn xi-nhan màu cam, chắn bùn kim loại, vành nan hoa cùng cụm đồng hồ cổ điển vẫn hiện diện đầy đủ. Bộ khung, bình xăng và các tấm ốp hông có độ đồng nhất cao, tạo cảm giác đây là một chiếc xe được bảo quản cẩn thận thay vì phục dựng theo phong cách hiện đại.

Bộ khung, bình xăng và các tấm ốp hông có độ đồng nhất cao, tạo cảm giác đây là một chiếc xe được bảo quản cẩn thận thay vì phục dựng theo phong cách hiện đại.

Phần động cơ màu bạc còn khá sáng, đi cùng ống xả dạng thẳng kéo dài về phía sau. Xe vẫn sử dụng phanh tang trống ở cả hai bánh, giảm xóc đôi phía sau và bộ vành nan hoa đặc trưng của những mẫu xe Nhật cách đây hơn 50 năm.

Yamaha YB125E được trang bị động cơ 2 thì, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích khoảng 123cc. Động cơ cho công suất khoảng 11 mã lực, kết hợp hộp số côn tay 4 cấp. Ngoài cần đạp truyền thống, xe còn có hệ thống đề điện - trang bị được xem là khá hiếm trên nhiều mẫu xe phổ thông cùng thời.

Ưu điểm lớn nhất của YB125E nằm ở thiết kế cơ khí đơn giản, trọng lượng nhẹ và động cơ 2 thì cho cảm giác tăng tốc nhanh hơn nhiều mẫu xe 4 thì có cùng dung tích. Tiếng máy đặc trưng cùng phong cách vận hành của dòng xe 2 thì cũng là yếu tố khiến nhiều người chơi xe cổ yêu thích.

Tuy nhiên, mẫu xe này cũng có những hạn chế nhất định. Công nghệ đã hơn nửa thế kỷ khiến khả năng vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu và độ êm ái khó có thể so sánh với các dòng xe hiện đại. Việc tìm kiếm phụ tùng chính hãng cũng không đơn giản, đặc biệt đối với những chi tiết đặc thù của động cơ 2 thì.

Mức giá 70 triệu đồng của chiếc xe đang được anh Nguyễn Lâm chào bán tương đương hoặc tiệm cận nhiều mẫu xe máy hiện đại như Honda ADV160 (69 triệu đồng); Honda Air Blade 160 (khoảng 58-60 triệu đồng); Yamaha Exciter 155 bản cao cấp (khoảng 60,9 triệu đồng)... vốn có động cơ, trang bị an toàn và công nghệ vượt trội hơn. Đây cũng là điểm cho thấy giá trị của chiếc YB125E chủ yếu nằm ở độ hiếm và tính nguyên bản, thay vì khả năng sử dụng thuần túy.

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