Chia sẻ trên mạng xã hội Reddit, tài khoản HulkQuest cho biết, sự cố bất ngờ xảy ra vào ngày 24/5 khi anh đang đang lái chiếc Toyota GR Corolla trên một con đường quen thuộc ở tiểu bang Florida, Mỹ. Anh lái đường thẳng và không sa vào ổ gà nào. Thế nhưng, túi khí bên hông bỗng nhiên tự kích hoạt mà không có va chạm hay cảnh báo nào.

"Đó là một khoảnh khắc rất đáng sợ. Tôi không thể nhìn thấy bên trái hay bên phải bên ngoài xe. Tôi chỉ có thể nhìn thấy phía trước. Chiếc xe đã được kiểm tra tại hiện trường bởi cả đội cứu hỏa và công ty cứu hộ xe. Họ cũng bối rối không kém và không phát hiện được vấn đề gì rõ ràng”, chủ xe cho biết.

Ngay sau đó, chiếc xe được mang đến một gara sửa chữa xe để xử lý. Tuy nhiên, nhận thấy vấn đề phức tạp, gara này đã từ chối sửa xe và đề nghị chủ xe nên mang xe trở lại đại lý. Và trong 2 tháng qua, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi.

Theo chủ xe, chiếc xe được mua vào ngày 1/5 và đã được đưa đến đại lý tại Daytona Beach vào ngày 24/5, đúng hôm tai nạn xảy ra. Một chuyên gia kỹ thuật của Toyota đã kiểm tra xe vào ngày 9/6 và xác nhận rằng hệ thống túi khí đang “hoạt động bình thường”.

Kỹ sư của Toyota giải thích rằng hệ thống túi khí là hệ thống mang tính dự đoán. Túi khí rèm bên có thể tự kích hoạt khi hệ thống ghi nhận dữ liệu phát hiện xe đang giảm tốc và ở góc nghiêng gần mức nguy hiểm, qua đó, nhận diện xe có dấu hiệu sắp bị lật nên can thiệp, ra lệnh túi khí bung và siết dây đai an toàn.

Theo giải thích này, có vẻ như hệ thống ghi lại dữ liệu lái xe đã phát hiện một nguy cơ lật xe, mặc dù thực tế, người lái vẫn kiểm soát được xe.

“Quá trình xem xét vụ việc của chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ lỗi nào của xe. Do đó, chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ nào”, Toyota cho biết.

Bị từ chối bảo hành, chủ xe hiện đã phải nhờ đến sự trợ giúp của luật sư để giải quyết. Hiện, chiếc xe Toyota của anh vẫn đang nằm tại đại lý Daytona Beach đến nay.

Trên thực tế, hãng Toyota đã gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến túi khí và phải thu hồi hàng trăm nghìn xe để sửa chữa, nhưng lý do thường là do túi khí không kích hoạt được khi có va chạm. Tại Mỹ, Toyota GR Corolla là phiên bản hiệu suất cao cỡ C của mẫu hatchback Corolla được trang bị động cơ 3 xy-lanh tăng áp 1.6L G16E-GTS, sản sinh công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Mẫu xe có tới 10 túi khí. Giá bán tại Mỹ từ 40.355-47.010 USD.

Theo Carscoops

