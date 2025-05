XEM CLIP:

Sáng 30/5, Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Hà Nội tổ chức vòng chung kết "Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025".

Hội thi có sự tham dự của 18 đội tuyển thuộc lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH của Công an các tỉnh, thành phố và Trường Đại học PCCC. Hội thi tổ chức thi đấu với 3 nội dung, gồm: Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bơi cứu nạn, cứu hộ và 4x100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy.

Phát biểu tại hội thao, Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hội thi là dịp để thể hiện bản lĩnh, tài năng, kỹ năng và lòng dũng cảm của lực lượng cảnh sát PCCC. Đồng thời, tạo không khí đoàn kết, gắn bó, khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, rèn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng. Qua đó phát huy truyền thống vẻ vang của người chiến sỹ cảnh sát PCCC, đồng thời hun đúc thêm ý chí, tinh thần quả cảm, trách nhiệm, tích cực rèn luyện để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân.

Ngay sau lễ khai mạc hội thi, 18 đội tuyển thuộc lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH của Công an các tỉnh thành phố gồm: Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Định, Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Thuận, Trà Vinh, An Giang và Trường Đại học PCCC đã bước vào phần thi 4x100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy.

Ở phần thi này, các cán bộ, chiến sỹ phải chạy vượt vật cản, vượt tường cao khoảng 2m, phá cửa... để cứu người và dập tắt đám cháy.

Nội dung thi được mô phỏng từ các bài tập, tình huống thực tế trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ vừa phải có sức khỏe dẻo dai, kỹ chiến thuật tốt.

Kết thúc phần thi, đội thuộc Công an tỉnh Thanh Hoá xếp thứ nhất, tiếp sau đó là Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an TP Hà Nội xếp thứ 3.

Tổng kết hội thi, Ban tổ chức công bố đội xếp nhất toàn đoàn là Công an TP Hà Nội, thứ hai là Công an TPHCM và thứ ba là Đội Trường Đại học PCCC.