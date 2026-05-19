Bị chính những người mình yêu thương, tin tưởng nhất lừa dối suốt 2 năm là cảm giác đau đớn đến giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi. Người khiến tôi tổn thương nhiều nhất không ai khác, chính là chồng và mẹ anh ấy.

Khi đi lấy chồng, tôi được mẹ dạy nhất định phải yêu thương, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Bởi, nếu tôi bị chồng đối xử tệ thì vẫn còn bố mẹ chồng bênh vực, chở che.

Tôi khắc ghi lời mẹ dạy, trở thành con dâu ngoan hiền, nhất mực nghe lời mẹ chồng.

Chồng mặn nồng với vợ được 1 năm thì bắt đầu lạnh nhạt. Từ lúc thăng tiến, anh cũng đi sớm về khuya nhiều hơn. Có hôm, anh về trong tình trạng say xỉn, quần áo nồng nặc mùi rượu bia.

Anh cũng hững hờ trong chuyện chăn gối khiến tôi cô đơn, buồn chán. Rồi anh có mối quan hệ ngoài luồng. Tôi phát hiện, nước mắt lưng tròng, từng nghĩ đến việc sẽ buông tay vì không thể chấp nhận chuyện mình bị phản bội.

Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi khóc lóc, hết lòng can ngăn. Bà nổi giận, trách mắng chồng tôi thậm tệ.

Bà nắm lấy tay tôi, rơi nước mắt hứa hẹn sẽ khiến con trai chấm dứt chuyện ngoại tình. Mẹ bắt chồng tôi xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

Được mẹ chồng bênh vực, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Vì mẹ và cũng là vì mình, tôi cho chồng cơ hội.

Từ đó, mẹ chồng thương tôi nhiều hơn. Mỗi khi chồng tôi đi công tác, bà luôn nhắc anh phải gọi điện hỏi thăm, trò chuyện với vợ.

Bà cũng trách mắng khi anh quên tặng quà cho tôi trong các dịp lễ, ngày quan trọng. Khi chồng có lỗi với tôi, bà luôn là người đầu tiên trách mắng anh.

Tất cả những điều ấy khiến tôi tin mình có một chỗ dựa tinh thần, một người mẹ thứ hai sẵn sàng bảo vệ công lý cho con dâu. Vì vậy tôi đã nỗ lực gấp đôi, gấp ba để vun vén gia đình.

Tôi quán xuyến từ việc đối nội đối ngoại, chăm lo từng bữa ăn, bài thuốc cho mẹ chồng. Tôi hiếu thuận với gia đình chồng đến mức quên đi những nhu cầu cá nhân.

Nhưng không ai ngờ, chồng tôi vẫn lén lút với các cô gái ở bên ngoài. Đáng buồn hơn, mẹ chồng tôi lại đồng thuận với anh và còn giúp con trai che giấu những mối quan hệ sai trái ấy.

Sự thật vỡ lở khi tôi tình cờ khôi phục những đoạn hội thoại giữa mẹ và chồng trong chiếc điện thoại cũ của bà. Đó là những dòng tin nhắn bà gửi cho chồng tôi vào thời điểm tôi nghi ngờ anh ngoại tình.

Trong các tin nhắn, bà dạy chồng tôi cách xóa dấu vết, cách tạo ra các bằng chứng để tránh sự nghi ngờ của tôi. Bà còn dạy con trai cách “ban phát” sự quan tâm giả tạo để tôi không còn thắc mắc. Bà cũng là người dàn dựng những màn kịch mắng nhiếc con trai trước mặt tôi để tôi tin mình được bảo vệ.

Những tin nhắn ấy của bà khiến tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự là thành viên của gia đình này. Trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là một “nhân sự” chất lượng cao, một người giúp việc không lương được quản lý bằng kỹ thuật thao túng tâm lý.

Tôi chợt nhận ra, lòng tốt có thể là một cái bẫy và sự chân thành đôi khi lại là vũ khí để người khác lợi dụng mình. Với tôi bây giờ, vật chất không bù đắp được nỗi đau và sự bẽ bàng mà mình đang phải chịu đựng.

Tôi đã in hết các đoạn tin nhắn của hai mẹ con họ, đặt lên bàn cùng tờ đơn ly hôn được ký sẵn rồi rời đi.

Từ ngày mai, tôi sẽ sống vì bản thân, yêu thương chính mình và không bao giờ cho phép bất kỳ ai dùng danh nghĩa gia đình để thao túng cuộc đời mình thêm một lần nào nữa.

Độc giả L.C

