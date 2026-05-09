Hãng tin TASS cho biết, kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay, Nga không gửi lời mời dự sự kiện chính thức nào tới các nhà lãnh đạo nước ngoài mà chỉ bày tỏ sự hoan nghênh đối với bất kỳ ai sẵn sàng đến chung vui nhân ngày lễ trọng đại này.

Theo trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov nói, Tổng thống Kazakhstan và Uzbekistan, Belarus cho biết sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại Nga. Các nhà lãnh đạo sẽ dự lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tham dự lễ tưởng niệm tại Lăng mộ Chiến sĩ Vô danh và các sự kiện khác vào ngày 9/5.

Trước đó, Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm 2025 có sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ và gần 200 xe quân sự, với sự góp mặt của gần 30 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

Nguồn: Firstpost