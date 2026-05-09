Hãng tin TASS cho biết, kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay, Nga không gửi lời mời dự sự kiện chính thức nào tới các nhà lãnh đạo nước ngoài mà chỉ bày tỏ sự hoan nghênh đối với bất kỳ ai sẵn sàng đến chung vui nhân ngày lễ trọng đại này.
Theo trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov nói, Tổng thống Kazakhstan và Uzbekistan, Belarus cho biết sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại Nga. Các nhà lãnh đạo sẽ dự lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tham dự lễ tưởng niệm tại Lăng mộ Chiến sĩ Vô danh và các sự kiện khác vào ngày 9/5.
Trước đó, Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm 2025 có sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ và gần 200 xe quân sự, với sự góp mặt của gần 30 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát các đơn vị, báo cáo Tổng thống Putin
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov duyệt binh Ngày Chiến thắng, bắt đầu chuyến thị sát các đơn vị thuộc quân đồn trú Moscow. Ông chúc mừng họ, cũng như các binh sĩ quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ giải phóng vùng Kursk.
Ông cũng gửi lời chúc mừng tới các khối diễu hành của Trường Hải quân Thái Bình Dương và Trường Chỉ huy Quân sự Thông tin liên lạc cấp cao Ryazan.
Sau khi hoàn thành chuyến thị sát các binh sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiến đến bục phát biểu trung tâm để báo cáo với Tổng thống Putin.
Lễ duyệt binh do Đại tướng Andrey Mordvichev, Anh hùng dân tộc Nga kiêm Tổng tư lệnh Lực lượng bộ binh chỉ huy.
Cựu chiến binh lớn tuổi nhất của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tham dự lễ duyệt binh
Ông Kirill Semyonov sinh ngày 22/5/1923 tại vùng Nizhny Novgorod, năm nay đã 103 tuổi. Ông gia nhập Hồng quân vào tháng 3/1942. Ông Semyonov đang ngồi trên khán đài ở Quảng trường Đỏ bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đã bắt đầu ở Moscow
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo của Slovakia, Belarus, Indonesia và các quốc gia khác đang tham dự sự kiện tại Quảng trường Đỏ.
Lễ duyệt binh mở đầu bằng màn diễu hành của đội cờ thuộc đơn vị Danh dự Trung đoàn Preobrazhensky, mang theo quốc kỳ Nga và lá cờ Chiến thắng huyền thoại băng qua Quảng trường Đỏ. Lá cờ Chiến thắng đã được các binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh Idritskaya số 150 treo lên trên tòa nhà Quốc hội Đức vào đêm ngày 1/5/1945.
Sự khác biệt của Lễ duyệt binh năm nay
Tuy có những thay đổi về phần khí tài duyệt binh, chương trình biểu diễn trên không vẫn sẽ diễn ra như mọi năm. Các đội biểu diễn trên không sẽ bay qua Quảng trường Đỏ. Ở phần kết thúc, các phi công máy bay tấn công Su-25 sẽ tô điểm bầu trời bằng màu cờ quốc kỳ Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đoàn xe quân sự sẽ không tham gia cuộc duyệt binh theo hình thức thông thường. Học viên từ các trường quân sự Suvorov và Nakhimov, cũng như các học viên sĩ quan, cũng sẽ không tham gia. Những thay đổi này là do tình hình thực địa. Mặc dù có điều chỉnh, phần chính của lễ duyệt binh vẫn sẽ được giữ nguyên.
Ngoài ra, Lễ duyệt binh năm nay đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền về hoạt động của Lực lượng Vũ trang Nga, bao gồm các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như các lực lượng trực chiến và hậu cần.
Hoạt động kỷ niệm diễn ra ở nhiều nơi khắp nước Nga
Trước đó, tại nhiều nơi trên khắp nước Nga, các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra. Novosibirsk, thành phố lớn nhất vùng Siberia, sáng nay đã tổ chức một cuộc diễu binh trên Quảng trường Lenin và tiếp đó là cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử dọc theo đại lộ Krasny.
Thị trưởng Novosibirsk Maksim Kudryavtsev cho biết, thành phố đang tri ân những người đã “đi trên con đường của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” và mang lại chiến thắng được chờ đợi từ lâu.
Ulan-Ude, thủ phủ của vùng Buryatia ở phía đông Siberia, nơi đa số dân cư theo đạo Phật, đã chứng kiến hơn 1.500 quân nhân từ đơn vị đồn trú địa phương tham gia cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng.
Chita, thủ phủ của vùng Transbaikal của Nga, đã tổ chức một cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng với khoảng 1.700 người diễu hành qua quảng trường chính.
Tại Birobidzhan, thủ phủ của khu tự trị Do Thái thuộc Nga, con cháu của các cựu chiến binh đã diễu hành qua quảng trường chính cùng với các đơn vị đồn trú địa phương.