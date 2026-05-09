Theo RT, Liên Xô gánh chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến, ước tính khoảng 27 triệu người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc. Ngày Chiến thắng vẫn là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất của nước này.

Tại Nga, Ngày Chiến thắng được kỷ niệm vào 9/5 vì Đức Quốc xã đầu hàng vô điều kiện vào cuối ngày 8/5 tại Berlin, khi đó đã quá nửa đêm ở Moscow.

Diễu binh mừng Ngày Chiến thắng tại thành phố Khabarovsk ở vùng Viễn Đông. Video: RT

Cuộc diễu binh thường niên chính sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ nhưng nhiều lễ hội và hoạt động kỷ niệm khác đã diễn ra ở vùng Viễn Đông của đất nước rộng lớn trải dài trên 11 múi giờ này.

Moscow tuyên bố ngừng bắn hai ngày bắt đầu từ 8/5, trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng nhưng Ukraine đã từ chối tuân thủ và phóng hàng trăm máy bay không người lái vào Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố Kiev đã đồng ý ngừng bắn.

Diễu binh tại Yuzhno-Sakhalinsk, vùng Viễn Đông. Video: RT

Novosibirsk, thành phố lớn nhất vùng Siberia, sáng nay đã tổ chức một cuộc diễu binh trên Quảng trường Lenin và tiếp đó là cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử dọc theo đại lộ Krasny.

Thị trưởng Novosibirsk Maksim Kudryavtsev cho biết, thành phố đang tri ân những người đã “đi trên con đường của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” và mang lại chiến thắng được chờ đợi từ lâu.

Diễu binh tại Ulan-Ude. Video: RT

Ulan-Ude, thủ phủ của vùng Buryatia ở phía đông Siberia, nơi đa số dân cư theo đạo Phật, đã chứng kiến ​​hơn 1.500 quân nhân từ đơn vị đồn trú địa phương tham gia cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng.

Chita, thủ phủ của vùng Transbaikal của Nga, đã tổ chức một cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng với khoảng 1.700 người diễu hành qua quảng trường chính.

Tại Birobidzhan, thủ phủ của khu tự trị Do Thái thuộc Nga, con cháu của các cựu chiến binh đã diễu hành qua quảng trường chính cùng với các đơn vị đồn trú địa phương.

