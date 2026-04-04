Hẹn em ngày nhật thực công chiếu sớm hơn dự kiến 1 tuần và ngay lập tức tạo ra cơn sốt ở phòng vé. Sau hơn 1 tuần ra rạp, tính tới sáng 4/4, phim đã gần chạm mốc doanh thu 50 tỷ và đứng đầu rạp chiếu hơn 1 tuần qua.

Hiệu ứng truyền miệng giúp Hẹn em ngày nhật thực duy trì sức nóng liên tục. Diễn xuất của cặp nam chính Khương Lê và Thiên Ân, đặc biệt là NSND Lê Khanh được đánh giá tốt. Phim cũng ghi điểm ở phần hình ảnh, bối cảnh cùng âm nhạc. Tác phẩm nhận nhiều lời khen của khán giả và giới chuyên môn nhờ một câu chuyện day dứt và chạm tới cảm xúc của người xem.

NSND Lê Khanh trong một cảnh phim.

Tác giả các phim hot trên sóng VTV như: Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau, Hướng dương ngược nắng, Cách em 1 milimet - nhà biên kịch Nguyễn Thu Thuỷ chia sẻ: "Đi xem Hẹn em ngày nhật thực của Lê Thiện Viễn, thực sự thích thú với không khí trữ tình, trong trẻo, những khuôn hình đậm chất thơ và một câu chuyện giàu cảm xúc.

Có lúc tôi mong nhịp phim nhanh hơn và bạn Ân tiết chế nước mắt hơn nhưng tóm lại vẫn là một phim rất chạm. Đặc biệt, mê vô cùng bối cảnh Tiểu Chủng Viện Làng Sông, lên hình thích quá. Mới hôm trước tôi ghé qua thăm không khí mát lành lộng gió ấy làm chúng tôi ngồi chơi cả buổi không chán".

Diễn viên Hồng Đào chia sẻ lần đầu gặp đạo diễn Lê Thiện Viễn là ở một buổi chụp hình áo dài. Khi anh gửi hình, điều làm chị bất ngờ không phải là góc máy hay kỹ thuật mà là sự chân thật, những chân tóc bạc của mình vẫn giữ nguyên không che giấu. Bức ảnh có điều gì đó rất đẹp, dấu vết của thời gian, thật và đời.

Cặp diễn viên chính của phim.

''Xem phim Viễn làm đạo diễn, tôi bắt gặp lại chính cảm giác đó. Bộ phim không ồn ào, không phô trương nhưng thấm sâu. Khung cảnh nhà thờ, những góc quay bình yên, âm nhạc... chỉ chừng đó thôi, với tôi tất cả được phủ lên một màu ký ức thật dịu dàng.

Các bạn diễn viên trẻ diễn thật dễ chịu, chân thật, tôi có thể tin được tình yêu hiện lên qua đôi mắt của họ, trong veo, chân thành. Phim này tôi mê Lê Khanh quá, chỉ nhìn thấy cái dáng khom khom cúi xuống lặng lẽ cắt may của bà mẹ, mình thấy cả một bức tường định kiến nặng nề giữ chân cô gái nhỏ trước ngưỡng cửa hạnh phúc" - diễn viên Hồng Đào viết.

NSND Hồng Vân chia sẻ hình ảnh đi xem Hẹn em ngày nhật thực cùng Hồng Đào. Chị nói vui: "Coi xong cảm giác thương vai Thiên của Khương Lê y như cái cảm giác thương vai Jack của Leonardo Dicaprio trong Titanic. Khương Lê ơi con đã làm được rồi đấy! Không thể không cảm ơn và chúc mừng đạo diễn Lê Thiện Viễn với tác phẩm điện ảnh mà lỡ coi rồi khó thoát khỏi cảm xúc của câu chuyện Viễn kể dù đã qua ngày hôm sau".

Hẹn em ngày nhật thực lấy bối cảnh năm 1995. Khi đang đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, Ân (Thiên Ân) bất ngờ bị kéo trở lại quá khứ bởi những bức thư tình chưa từng trao tay. Hành trình tìm gặp Thiên (Khương Lê) - mối tình đầu từng khắc sâu trong tim - đưa cô về lại thôn xóm Trà Mây năm xưa, nơi những ký ức ngọt ngào xen lẫn tổn thương vẫn chưa hề nguôi ngoai. Trong khoảnh khắc định mệnh khi hai người bất ngờ chạm mặt, những bí mật bị che giấu suốt nhiều năm dần hé lộ, buộc Ân phải đối diện với sự thật và lựa chọn con đường cho riêng mình.

