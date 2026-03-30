18 cú tát trên phim trường

- Chúc mừng Thiên Ân có phần thể hiện tròn vai nhân vật trong phim "Hẹn em ngày nhật thực". Giữa hai Thiên Ân trên phim và ngoài đời có những điểm chung nào?

Trong phim, nhân vật Thiên Ân thiếu vắng tình thương của cha và tiếp tục trải qua những mất mát trong cuộc đời, cũng là điểm chung giữa chúng tôi (mẹ Thiên Ân mất năm 2018 - PV). Thậm chí, những mất mát đó trở thành nỗi ám ảnh lớn trong tôi đến hôm nay.

Tôi không đến nỗi cãi cha mẹ, bỏ nhà đi nhưng yêu kiểu cứng đầu, cứng cổ là có. Nhất là hồi mới lớn, cái gì ba mẹ càng cấm là tôi càng làm.

- Bạn nhớ nhất kỷ niệm nào trên phim trường?

Chắc là cảnh tôi bị mẹ Lê Khanh tát. (cười) Để quay đủ góc toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh, beauty và slow-motion, tôi nhận khoảng 18 cái tát thật.

Dù mẹ Khanh có kỹ thuật tát để nương tay một chút, tôi vẫn rất đau. Nhưng nhờ đau thật mà tôi dễ dàng diễn nét giận dữ của nhân vật ở phân cảnh bỏ nhà đi trong đêm.

- Ngoài đời, bạn từng bị ai tát như vậy chưa?

Hình như chưa từng. Hồi nhỏ, tôi quậy quá ba mẹ đét mông chứ chưa không bị tát.

- Bạn tự thấy mình diễn thế nào?

Tôi hài lòng nhưng không hoàn toàn. Tôi soi xét kỹ lưỡng từng chi tiết từ cử chỉ, ánh mắt đến đài từ và thừa nhận có những câu tôi thoại hơi "đãi" ra. Chắc chắn tôi sẽ khắc phục điều này trong các bộ phim tới.

Còn về các trường đoạn hay cảnh cao trào, tôi tin mình đã làm tốt nhất trong khả năng. Tôi thực sự là nhân vật, đến mức có những cảnh tôi khóc liên tục 2-3 tiếng không dừng được.

Tôi rất thương cô gái Thiên Ân trong phim này. Sau khi xem phim, không chỉ tôi và dàn cast mà ba tôi cùng nhiều anh chị em đều khóc.

Hoa hậu Thiên Ân. Ảnh: Loan Lê

Bí ẩn chiếc nhẫn trên ngón áp út

- Hoa hậu Kỳ Duyên thì sao?

Chị Duyên khóc trôi kem nền, khóc đến thừ người ra luôn! Chị khen tôi diễn tốt, phim đẹp và vô cùng thương hai nhân vật chính.

Tôi thấy cũng lạ vì chị Duyên "cứng" lắm, ít khi nào khóc khi coi phim. Chị em nào "yếu yếu" có khi phải 2 bịch khăn giấy.

- Bạn diễn vai cô gái nũng nịu, nhõng nhẽo khá dễ thương và tự nhiên. Ngoài đời, bạn cũng hay nũng nịu với người yêu như vậy?

(cười lớn) Câu hỏi này khó trả lời quá! Có thể nói là kiểu nũng nịu, nhõng nhẽo này chúng tôi xêm xêm nên lúc diễn cũng có vay mượn một chút.

Ngoài đời, khoản này của tôi cũng "gớm" lắm, vô phim còn phải tiết chế nhiều đó.

- Kỳ Duyên góp ý gì về diễn xuất của bạn?

Cả chị Duyên và tôi đến giờ vẫn là diễn viên tay ngang. Chị luôn nói với tôi rằng điều quan trọng nhất cần làm là hóa thân thành nhân vật, không còn cô hoa hậu nào ngoài đời cả.

Hoa hậu Thiên Ân và Kỳ Duyên có tình bạn thân thiết. Ảnh: Tư liệu

- Mạn phép hỏi, chiếc nhẫn trên ngón áp út của bạn có ý nghĩa gì?

Đây là điều rất cá nhân, riêng tư nên tôi xin phép không chia sẻ.

- Phim nào cũng đóng cặp 1-2 trai đẹp và luôn có cảnh hôn, bạn thấy các nụ hôn khác nhau thế nào?

Ôi, tôi không thích thú hay tận hưởng gì khi hôn các bạn diễn, chỉ thấy căng thẳng.

Mỗi cảnh hôn thường phải quay nhiều lần. Mấy cảnh quay đến lần thứ 5-6, tôi toàn thầm mong hôn nhanh cho xong còn qua cảnh tiếp theo.

Khóc vì bị chê nhan sắc

- Cha bạn nói gì về diễn xuất của con gái?

Ba đã kiên nhẫn chờ tôi chỉ để ôm con gái một cái và nói: "Con giỏi quá, ba rất tự hào về con. Đã xác định theo nghề, con phải ráng hết sức với nó nghe".

Ba cũng rất thích khi xem những tấm hình hồi còn em bé của tôi trên phim. Những bức ảnh quý giá đó, tôi luôn giữ trong điện thoại.

- Bạn khá bận tâm về những bình luận chê bai nhan sắc nhỉ?

Lần đầu đọc những bình luận đó, tôi bật khóc, hoang mang. Tôi tự hỏi: "Mình xấu đến vậy sao?", thậm chí mang câu hỏi này đến thầy Lý Minh Thắng và bạn bè xung quanh.

Thiên Ân khóc vì bị chê ngoại hình. Ảnh: NSX

Đến khi xem phim, tôi lại thấy biết ơn vì mình đã để mặt mộc trên phim. Nhân vật Thiên Ân chẳng những không xấu mà còn đẹp vô cùng và tạo hình phải là như vậy!

Cô Thiên Ân nữ tu phải khác với tôi make up, váy vóc lụa là đi sự kiện chứ.

- Sự tự ti có phần nào đến từ việc bạn bị dè bỉu ngoại hình thời cân nặng 75kg?

Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng những bình luận chê bai vẫn chạm vào tôi, khiến tôi tự ti. Nhưng dần rồi tôi cũng quen và lấy đó để nhắc mình không ngừng hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất có thể. Mà khi đã quen rồi, tôi cũng từ từ bớt quan tâm những điều đó.

- Bạn định hướng bản thân trở thành diễn viên chuyên nghiệp hay chỉ thỉnh thoảng đóng phim cho vui thôi?

Từ phim đầu tiên là Công tử Bạc Liêu, tôi đã quyết tâm theo đuổi con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Ở địa hạt mới, tôi là con số 0, phải bắt đầu mọi thứ bằng nỗ lực cao nhất.

Với tôi, làm nghề nào cũng tuyệt đối không có chuyện "làm cho vui", phải đủ cố gắng mới đi được đường dài.