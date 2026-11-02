Đoàn Lê Anh Đức, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 không chỉ có khả năng hát quốc ca của nhiều nước mà còn trổ tài hát dân ca ví, giặm.

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, khán giả đã được chứng kiến Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc thi đấu với vốn kiến thức xã hội phong phú cùng khả năng ghi nhớ tốt.

Ngoài ra, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 còn gây ấn tượng với nhiều tài lẻ. Nam sinh có thể hát quốc ca của 136 quốc gia trên thế giới và nhiều làn điệu dân ca ví, giặm.

Sau trận chung kết, nam sinh khiến nhiều người bất ngờ khi hát bài "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh".

Nghe Đoàn Lê Anh Đức, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 hát quốc ca một số nước:

Chia sẻ với VietNamNet, cô Phạm Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Ngữ văn của lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho biết Đức đặc biệt yêu thích các môn khoa học xã hội.

Theo cô Lan, nam sinh yêu thích văn chương và thuộc nhiều bài thơ, đặc biệt là thơ ca cách mạng. Trong các tiết Ngữ văn, khi học về những thời kỳ văn học hoặc tác giả yêu thích, Đức thường xung phong đọc tặng cô và các bạn những bài thơ cùng thời kỳ, nằm ngoài sách giáo khoa.

Cô Lan cho biết, Đức cũng thích hát các ca khúc cách mạng.

“Đức thường chủ động chia sẻ với tôi về tình yêu dành cho lịch sử, văn chương. Đức cũng rất yêu nhạc cách mạng, thích nói chuyện về thơ ca và hát cho cô cùng cả lớp nghe. Có thể nói đây là một học trò tài năng và sống tình cảm”, cô Lan nói.