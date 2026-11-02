Dù không giành được vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Nguyễn Huy Quang Minh vẫn chiếm được cảm tình của khán giả bởi phong thái thi đấu điềm tĩnh và nụ cười thường trực, ngay cả ở những thời điểm bất lợi.

Sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, á quân Nguyễn Huy Quang Minh nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ phong thái thi đấu điềm tĩnh và nụ cười luôn thường trực.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho phong thái thi đấu của nam sinh. Một người bình luận: “Chúc mừng cháu, cháu rất giỏi và chiến thắng trong lòng khán giả”. Người khác ấn tượng với sự điềm tĩnh, quyết đoán và màn bứt phá ở phần thi Về đích của Quang Minh. Một khán giả viết: “Chúc mừng chàng trai quê lúa với nụ cười tỏa nắng cùng phong thái rất tự tin và điềm đạm. Màn lội ngược dòng về nhì thật xuất sắc”.

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình (Hưng Yên) giành ngôi vị á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 180 điểm. Ảnh: VTV

Từng đạt 345 điểm ở cuộc thi tháng và giành chiến thắng cuộc thi quý với số điểm cao nhất trong 4 thí sinh vào chung kết, Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) bước vào trận đấu cuối cùng của Olympia năm thứ 26 với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, khởi đầu không thuận lợi khiến em liên tục phải bám đuổi các đối thủ. Thay vì nôn nóng hay nản chí, Quang Minh kiên trì tận dụng từng cơ hội, bứt tốc từ vị trí cuối đoàn leo núi để giành ngôi á quân với 180 điểm.

Xuất phát đầu tiên ở trận chung kết, song Quang Minh không có khởi đầu thuận lợi. Ở phần thi Khởi động, trong lượt thi riêng với 6 câu hỏi, Quang Minh chỉ trả lời được 1 câu và giành 10 điểm. Ở lượt thi chung, kết quả của Minh cũng không được cải thiện. Kết thúc phần thi đầu tiên, nam sinh chỉ có 10 điểm, kém người tạm dẫn đầu lúc đó tới 75 điểm. Song khi được MC hỏi, nam sinh vẫn mỉm cười nói “em cảm thấy bình thường thôi ạ”.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Nguyễn Huy Quang Minh luôn thể hiện sự điềm tĩnh với nụ cười luôn thường trực trên môi. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật sau đó, Quang Minh cũng chỉ có thêm 10 điểm và cách biệt điểm số với bạn chơi tạm dẫn đầu không thay đổi.

Ở phần thi Tăng tốc, Quang Minh trả lời đúng 3/4 câu hỏi, trong đó 2 câu trả lời nhanh nhất. Kết thúc phần thi này, nam sinh Quang Minh vẫn xếp cuối đoàn leo núi, dù rút ngắn được khoảng cách với người dẫn đầu còn 60 điểm.

Trong phần thi Về đích, tại lượt thi của mình, Quang Minh vẫn tạm xếp ở vị trí thứ ba với 120 điểm, cách người dẫn đầu lúc đó tới 120 điểm, kém người xếp ở vị trí thứ hai 45 điểm.

XEM VIDEO: Phần thi Về đích của thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh

Chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm, Quang Minh trả lời đúng 2/3 câu. Đặc biệt, ở câu hỏi cuối, nam sinh đặt ngôi sao hy vọng và giành thêm 60 điểm. Với tổng điểm 180, em bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai, trở thành á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Có lẽ chính cách điềm tĩnh của Quang Minh khi đối diện với những thời điểm bất lợi đã khiến nhiều người thêm yêu mến em. Nam sinh không buông xuôi khi gặp khó khăn, tự tin nắm bắt cơ hội nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm. Xuyên suốt cuộc thi, Quang Minh luôn gây thiện cảm với ánh mắt trìu mến và nụ cười tươi thường trực.

Khi được hỏi, Quang Minh chia sẻ, em đã rèn luyện để kiểm soát cảm xúc, giữ bình tĩnh trước đám đông và áp lực. Điều đó cho thấy bản lĩnh không tự nhiên mà có, nó được hình thành từ ý thức rèn luyện mỗi ngày.