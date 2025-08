Sáng 5/8, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khai mạc triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống".

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an dành khá nhiều thời gian để đi tham quan các gian trưng bày trong triển lãm.

Đáng chú ý, tại gian trưng bày các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang phục đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân,... có các thiết bị hiện đại như camera đặc biệt chống khủng bố.

Loại camera đặc biệt chống khủng bố này, có cấu tạo nhỏ gọn, sử dụng để thu phát hình ảnh, âm thanh nhằm quan sát hoạt động của đối tượng khủng bố trong không gian nhỏ hẹp, khó tiếp cận. Camera đang được trang bị cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.

Gian trưng bày cũng có súng bắn khép góc, là thiết bị chuyên dụng để gá lắp súng ngắn, tích hợp camera chỉ thị mục tiêu và màn hình giúp quan sát, bắn đối tượng ở góc khuất.

Ngoài ra, gian trưng bày có nhiều trang thiết bị phục vụ công tác an ninh, đang được biên chế cho các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Tại triển lãm, cũng có nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý... về quá trình xây dựng, phát triển của lực lượng Công an nhân dân. Đáng chú ý, là hình ảnh tư liệu về các chuyên án lớn mà các cục nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố đã triệt phá trong 80 năm qua.

Cũng trong sáng nay, Bộ Công an đã trao 80 giải A, B, C và khuyến khích cho các tác giả tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.