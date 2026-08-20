Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8 trên sân Rajamangala. Đây được xem là cuộc đối đầu được chờ đợi nhất khi hai đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực tranh ngôi vương Đông Nam Á.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên các kênh các nền tảng của FPT Play, VTV6, VTVgo và TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt đi trên sân Thái Lan - Ảnh: SN

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin cao sau hành trình ấn tượng tại giải. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết, trong đó Xuân Son tỏa sáng với cú đúp ở trận lượt về.

Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục chứng minh sức mạnh khi lần lượt vượt qua các đối thủ bằng lối chơi kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng tốt và kinh nghiệm dày dạn ở những trận đấu lớn.

Lợi thế sân nhà giúp Thái Lan được đánh giá cao ở lượt đi, nhưng Việt Nam cũng sở hữu hàng thủ chắc chắn cùng khả năng phản công hiệu quả. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là giành kết quả thuận lợi trước khi trở về Mỹ Đình đá trận lượt về ngày 26/8.

Với tính chất quyết định của trận chung kết, màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng, nơi từng khoảnh khắc có thể định đoạt ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Phan Tuấn Tài bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Thái Lan: Phan Tuấn Tài bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, Seksan Ratree, Sarach Yooyen, Worachit Kanitsribampen, Teerasak Poeiphimai, Narubadin Weerawatnodom, Thossawat Limwannasthian, Wanchai Jarunongkran, Patrik Gustavsson.

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Phong độ và lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam

Phong độ Việt Nam: 5 trận gần nhất thắng 4, hòa 1, thua 0.

Phong độ Thái Lan: 5 trận gần nhất thắng 4, hòa 0, thua 1.

5 lần đối đầu gần nhất: Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Thái Lan.

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