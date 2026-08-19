Ngay sau khi tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở vòng bán kết, VFF công bố kế hoạch phát hành vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Bốn mức giá xem chung kết lượt về tại Mỹ Đình - Ảnh: VFF

Theo thông báo, vé trận đấu được chia thành 4 mức giá gồm 1,5 triệu đồng, 1,2 triệu đồng, 800.000 đồng và 500.000 đồng/vé. Người hâm mộ có thể mua vé độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU từ 14h00 ngày 20/8 đến 20h00 ngày 21/8, hoặc đến khi vé được bán hết. Mỗi đơn hàng được mua tối đa 4 vé.

Vé sẽ được chuyển phát qua đường bưu điện tới địa chỉ khách hàng đăng ký. Khi nhận vé, người mua cần xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu thông tin.

Dự kiến, các vé mua trước 23h59 ngày 20/8 sẽ được chuyển phát từ ngày 25/8. Những vé mua sau thời điểm này sẽ được trả vào ngày 26/8.

Lần thứ ba liên tiếp tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết khu vực - Ảnh: VFF

Trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi khi tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trong cuộc chiến quyết định ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Trước đó, hai đội sẽ gặp nhau ở trận lượt đi trên sân Rajamangala vào ngày 22/8.

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