Sau gần một tháng tranh tài, ASEAN Cup 2026 đã đi đến chặng cuối với hai trận chung kết trong mơ giữa hai thế lực hàng đầu Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan.

Thái Lan là đội đầu tiên giành vé vào chung kết sau khi vượt qua Singapore ở bán kết. Trong khi đó, tuyển Việt Nam giành quyền góp mặt sau màn trình diễn ấn tượng trước Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Việt Nam và Thái Lan lần thứ ba liên tiếp gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup - Ảnh: SN

Theo lịch thi đấu, trận chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức hai lượt trận sân nhà - sân khách. Trận lượt đi được tổ chức vào ngày 22/8 trên SVĐ quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Bốn ngày sau, hai đội sẽ bước vào trận quyết định tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 26/8.

Rajamangala là SVĐ biểu tượng của bóng đá Thái Lan, có sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi và thường xuyên được lựa chọn cho những trận đấu quan trọng của đội tuyển xứ Chùa vàng. "Voi chiến" được chơi trên sân nhà ở lượt đi, có cơ hội tạo ưu thế trước chuyến làm khách tại Việt Nam.

Tuy nhiên, "Những chiến binh Sao vàng" đang sở hữu phong độ rất cao dưới thời HLV Kim Sang Sik. Chiến thắng áp đảo trước Malaysia cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của đội bóng áo đỏ.

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup. Hai đội từng chạm trán tại các trận đấu cuối cùng năm 2022 và 2024. Ở lần gần nhất, Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 để giành chức vô địch ngay tại thánh địa Rajamangala.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp chung kết ASEAN Cup 2026 trên các nền tảng phát sóng chính thức như VTV6, FPT Play. Trận chung kết hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao, quyết định vị thế số một của bóng đá Đông Nam Á.

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