Chiều 15/1, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương.

Theo Đại tá Hoàng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra các tài xế liên quan. Kết quả cho thấy các lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy hay các chất kích thích khác.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Dương

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất các thủ tục để xem xét khởi tố vụ án với lỗi “không chú ý quan sát, không bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông” theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 3h30 rạng sáng 14/1, tại Km334+300 cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, đoạn qua xã Đồng Tiến (Thanh Hóa), xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba ôtô.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ do Phan Văn Trường (trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển, chở 9 người, lưu thông hướng Nghệ An – Hà Nội, đã tông vào phía sau rơ-moóc biển kiểm soát 35RM do Bùi Văn Hồi (36 tuổi, trú Ninh Bình) điều khiển, đang dừng, đỗ sát lề phải.

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục bị một xe đầu kéo chạy phía sau tông vào đuôi.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 6 người khác bị thương (trong đó 5 người đi trên xe khách). Ba phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản ước khoảng 400 triệu đồng.