Chiều 14/1, không khí tang thương bao trùm thôn Minh Hương (xã Trung Lộc, Hà Tĩnh). Thi thể 4 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn được đưa về quê nhà. Đau xót hơn, họ đều là anh em, họ hàng ruột thịt, nhà chỉ cách nhau vài trăm mét.

Hình ảnh xót xa nhất là chị Đặng Thị D. (SN 1983) – người phụ nữ cùng lúc gánh chịu hai nỗi đau: mất con trai đầu lòng và cha ruột đang nguy kịch. Bên quan tài em Võ Đặng Quang A. (17 tuổi), chị D. gục ngã, đôi tay run rẩy vịn vào linh cữu, khóc không thành tiếng.

Chị Đặng Thị D. đau khổ, vịn bên quan tài con trai.

Người thân cho biết, cuộc đời chị D. nhiều trắc trở. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, chị sang Nhật Bản mưu sinh rồi tìm được hạnh phúc mới với người bạn trai ở Hưng Yên. Khi tình cảm chín muồi, ông Đặng H. (bố chị D., Bí thư chi bộ thôn) đã đứng ra thuê xe, mời những người thân thiết nhất trong họ ra Bắc để thăm hỏi, gặp gỡ nhà trai.

Bi kịch ập đến từ một quyết định đầy tình mẫu tử. Ban đầu, gia đình định để cháu Quang A. ở nhà. Nhưng chị D. tâm sự: "Mẹ lấy chồng thì để hai đứa con đi cùng cho đủ đầy". Lời nhắn nhủ mong muốn ngày vui trọn vẹn ấy, ngờ đâu lại dẫn đến chuyến đi cuối cùng của chàng trai 17 tuổi.

Trong chuyến xe định mệnh ấy, phép màu duy nhất là cô con gái út học lớp 2 của chị D. may mắn thoát nạn, chỉ bị xây xát nhẹ giữa đống đổ nát.

Sự ra đi đột ngột của 4 người khiến người dân thôn Minh Hương bàng hoàng. Ngay khi nhận tin dữ, bà con lối xóm đã gác lại công việc, tập trung lo hậu sự, mong san sẻ nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình các nạn nhân.

Một người hàng xóm sống gần nhà chị D. nghẹn ngào: "Sáng sớm nay, nghe tin đoàn xe gặp nạn mà tôi rụng rời tay chân. Thương cho số phận chị D., cứ nghĩ đó là chuyến đi vui nhất, ai ngờ lại là chuyến đi đau đớn nhất. Giờ con mất, anh em họ hàng tử vong, cha đẻ thì nguy kịch, không biết gia đình sẽ vượt qua thế nào".

Người dân trong thôn đều bàng hoàng khi biết tin 4 người tử vong do tai nạn giao thông.

Không chỉ mất đi con trai và những người chú, bác thân thiết; chị D. còn đang đau buồn khi cha ruột là ông Đặng H. (SN 1962) đang giành giật sự sống.

Ông H. là người đứng ra tổ chức chuyến đi, hiện bị chấn thương sọ não, gãy tay chân, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tiên lượng xấu.

Ngoài ông H., 3 người thân khác cũng bị thương nặng gồm: ông Đặng Văn Ng. (gãy xương gò má), ông Thái Văn A. (gãy xương tay) và ông Đặng Văn H. (chấn thương hàm). Tất cả đều đã được chuyển lên tuyến trên điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 3h40 sáng 14/1, khi chiếc xe khách chở 11 người trong gia đình chị D. va chạm liên hoàn với xe đầu kéo và xe tải trên cao tốc qua Thanh Hóa.

Đại diện UBND xã Đồng Lộc cho biết đã cử cán bộ xuống hỗ trợ gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.