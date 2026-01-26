Qua nhiều chương trình tư vấn định hướng ngành nghề, thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), không ít thí sinh chọn “về đích sớm” bằng chính kết quả học tập học sẵn có, mở ra lợi thế trong kỳ xét tuyển đại học 2026.

Thí sinh đạt mức 20 điểm học bạ học kỳ 1 lớp 12 có cơ hội sở hữu những suất học bổng giá trị cao. Điều này giúp các bạn chọn ngành Quản trị kinh doanh yêu thích một cách nhẹ nhàng, thuận lợi.

Thí sinh có cơ hội xét học bổng sớm lên đến 100% bằng điểm học bạ học kỳ 1 lớp 12

Lợi thế kép khi xét học bổng sớm trong năm 2026

Nhiều thí sinh dần bỏ thói quen trông chờ vào một kỳ thi mang tính quyết định, sau đó mới bắt tay lựa chọn cơ hội học tập bằng điểm số. Những năm gần đây, suy nghĩ này đã thay đổi, gen Z ngày càng biết mở rộng cơ hội vào đại học bằng việc sử dụng điểm trung bình học tập sớm, cụ thể như điểm học kỳ 1 lớp 12 để xét học bổng sớm.

Lợi thế rõ nét nhất của xét học bổng sớm nằm ở tính chủ động và an tâm với ngành học mình đam mê. Khi đăng ký trước ngày 31/05/2026, thí sinh không chỉ có cơ hội nhận học bổng mà còn sớm “đặt chỗ” cho một lựa chọn quan trọng học đại học ngay từ giai đoạn đầu, giảm thiểu cạnh tranh.

Với tổng điểm 3 môn từ 20, các mức học bổng 25%, 50% đến 100% học phí sẽ được ưu tiên xét duyệt, qua đó giảm nhẹ gánh nặng tài chính và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Mức điểm học bổng dự kiến tại UEF năm 2026

Đáng chú ý, Quản trị kinh doanh là ngành luôn thuộc nhóm thu hút hồ sơ xét tuyển cao nên xét học bổng sớm được xem là lựa chọn hợp lý giúp học sinh tập trung ôn tập cho các kỳ thi quyết định.

Môi trường giáo dục hiện đại, mang tính quốc tế

Lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh tại UEF, thí sinh được thụ hưởng môi trường đào tạo hiện đại với chương trình song ngữ đặc trưng, hơn 50% thời lượng chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, người học có điều kiện rèn luyện tư duy quản trị toàn cầu và kỹ năng ngoại ngữ chuyên sâu. Đây là những yếu tố then chốt để thích nghi với thị trường lao động năng động luôn thay đổi.

Bên cạnh kiến thức học thuật, UEF còn có mạng lưới liên kết quốc tế rộng khắp. Sinh viên có cơ hội trải nghiệm các học kỳ trao đổi hoặc chuyển tiếp học tập tại các trường đại học đối tác uy tín ở Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Ngoài ra, sinh viên ngành này còn được học tập theo các chuyên đề chuyên sâu, nhận được sự dẫn dắt trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành và tham gia vào các dự án mang tầm vóc quốc tế, giúp định hình phong thái tự tin và bản lĩnh, đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Sinh viên Quản trị kinh doanh UEF có nhiều cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế

Đặc biệt, đối với những thí sinh có năng lực học tập vượt trội, thí sinh tốt nghiệp từ các trường THPT chuyên trên cả nước có thể “nâng cấp” bằng chương trình Tài năng ngành Quản trị kinh doanh, học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài chính sách học bổng 50%, 75%, 100%, sinh viên chương trình tài năng còn được trải nghiệm học kỳ quốc tế miễn phí, trị giá 40 triệu đồng.

Đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của UEF được cập nhật theo các xu hướng mới nhất về quản trị chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp và quản trị khởi nghiệp. Nhà trường đặc biệt chú trọng phương pháp học tập thông qua trải nghiệm, kết nối sinh viên với hệ thống hơn 1.000 doanh nghiệp đối tác uy tín ngay từ những năm đầu tiên.

Sinh viên thực học, thực làm cùng doanh nghiệp

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết chuyên sâu, sinh viên thường xuyên được tham gia vào các buổi kiến tập tại các tập đoàn lớn, các hội thảo chuyên đề cùng CEO và các chuyên gia đầu ngành.

Thông qua các kỳ học tập, thực tập thực tế, người học được trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành, giải quyết các bài toán kinh doanh thực chiến và trau dồi kỹ năng quản lý dự án một cách bài bản. Sự gắn kết chặt chẽ này giúp sinh viên UEF sớm làm quen với văn hóa doanh nghiệp, từ đó mở rộng cơ hội việc làm ngay khi chưa tốt nghiệp.

