Tại phiên họp sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Nguyễn Huy Tiến về kết quả thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội khóa 14, 15.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 82/QH14, ngành tòa án và viện kiểm sát đều đẩy mạnh xử lý tội phạm trong lĩnh vực đất đai tại đô thị, một lĩnh vực được đánh giá là nhạy cảm và phức tạp.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho hay, tòa án nhân dân các cấp đã đổi mới tổ chức phiên tòa, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đạt tỷ lệ giải quyết 96,71% số vụ và 92,82% số bị cáo, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội đặt ra. Thông qua xét xử, tòa án tăng cường thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt và kiến nghị phòng ngừa những sơ hở trong quản lý.

Về phía Viện kiểm sát, ngành đã phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết 328 nguồn tin, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 211 vụ với 798 bị can; đã truy tố, kiểm sát xét xử 141 vụ với 665 bị cáo. Ngành kiểm sát cũng ban hành 19 kiến nghị để phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Về thực hiện nhiệm vụ xử lý các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ngành tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,6% số bị cáo, đảm bảo đúng người, đúng tội, tạo điều kiện để người lao động trình bày yêu cầu về quyền lợi bị xâm hại.

Viện kiểm sát thụ lý, giải quyết 41 vụ với 223 bị can; đã truy tố và xét xử 38 vụ với 215 bị cáo. Việc phối hợp giữa Viện kiểm sát, Bộ Công an, Tòa án và Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đánh giá là chặt chẽ, kịp thời.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Quốc hội

Về xử lý các vụ án xâm hại trẻ em, TAND tối cao đã xây dựng và trình Quốc hội dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; tổ chức tập huấn, giải đáp vướng mắc cho thẩm phán; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng. Tỷ lệ giải quyết đạt 97,82% số vụ và 97,54% số bị cáo, vượt 7,82% chỉ tiêu.

VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành ban hành Thông tư liên tịch số 01/2022 về tiếp nhận, giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Đồng thời, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra kịp thời thu thập chứng cứ, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân, đẩy nhanh tiến độ điều tra. Cơ quan điều tra đã khởi tố 12.110 vụ với 12.483 bị can; VKSND giải quyết 11.077 vụ với 12.342 bị can; xét xử 11.216 vụ với 12.416 bị cáo.

Xử nghiêm minh nhưng khoan hồng với người không vụ lợi trong phòng chống dịch

Cả hai cơ quan đều triển khai mạnh mẽ nhiệm vụ tiết kiệm, chống lãng phí. Ở phía tòa án, công tác quản lý ngân sách, tài sản công được thực hiện tiết kiệm, minh bạch. Việc mua sắm, điều chuyển tài sản đúng tiêu chuẩn. Tòa án cũng đang sắp xếp, quản lý lại tài sản sau khi triển khai mô hình tòa án ba cấp.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho hay: VKSND tối cao ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2023-2025; đã tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản sau sáp nhập; tăng cường thanh tra kiểm tra; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố 15.723 vụ với 33.449 bị can, VKSND giải quyết 12.950 vụ với 29.137 bị can, Tòa án giải quyết 13.738 vụ với 30.805 bị cáo; đã thu hồi hơn 54.531 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp tập trung xử lý sai phạm trong sử dụng nguồn lực phòng chống dịch, nhất là các vụ liên quan đến Công ty Cổ phần Việt Á.

"Thực hiện yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ, việc trong quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các sai phạm, các vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), ngành Kiểm sát đã phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 37 vụ án/248 bị cáo", Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho hay.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết: "Toà án yêu cầu xét xử nghiêm minh nhưng cũng khoan hồng với các trường hợp không vụ lợi, bảo đảm tính giáo dục và phòng ngừa".

Ông Nguyễn Văn Quảng báo cáo, các tòa án tập trung hòa giải, đối thoại; hạn chế án quá hạn; giảm tỷ lệ bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Từ ngày 1/5/2025, mô hình tòa án ba cấp hoạt động ổn định, thông suốt. Ngành đang dồn lực đầu tư cho tòa án nhân dân khu vực.

Trong khi đó, toàn ngành kiểm sát đã tập trung, tăng cường công tác kiểm sát đối với cơ quan điều tra các cấp trong việc rà soát, đánh giá, phân loại giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ. Kết quả, đã rà soát, phân loại, giải quyết 38.456 nguồn tin về tội phạm và 26.424 vụ án/5.802 bị can tạm đình chỉ.

Về khó khăn, vướng mắc, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, một số vụ án xâm hại tình dục trẻ em thiếu chứng cứ trực tiếp; nạn nhân còn nhỏ tuổi, chịu sang chấn tâm lý, gây khó khăn cho điều tra.

Việc thu thập tài liệu về hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm còn gặp khó khăn do một số doanh nghiệp thiếu hợp tác; người lao động e ngại ảnh hưởng việc làm nên chưa mạnh dạn tố giác.

Công tác giám định, định giá của một số vụ án, vụ việc còn kéo dài dẫn đến một số vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc tạm đình chỉ.

Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Quốc hội chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước như đất đai, bảo hiểm,… bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ.