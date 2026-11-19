Trong suốt phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ, nhiều người quan tâm việc căn hộ sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng được định giá bao nhiêu để xác định bồi thường.

Ngày 19/11, phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 cựu cán bộ tiếp tục với phần tranh luận.

Theo quan điểm giải quyết vụ án của đại diện VKS, đối với các căn hộ, nhà thấp tầng tại Dự án CT6 Kiến Hưng phải di dời, Công ty Bemes cần phải trả lại tiền mua nhà cho các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ông Lê Thanh Thản phải liên đới bồi thường cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Số tiền bồi thường được xác định dựa trên giá trị căn hộ, nhà thấp tầng theo Kết luận định giá số 59/KL-HĐĐGTS ngày 10/7/2026 của Hội đồng định giá.

Bản Kết luận định giá số 59/KL-HĐĐGTS nêu: Tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng).

Trước khi diễn ra phiên tòa, 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả tiền mua nhà, tổng số tiền là hơn 7 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Cách xác định giá nhà để bồi thường

Trả lời thẩm vấn tại tòa, đại diện Hội đồng định giá cho hay, sau khi sàng lọc thông tin, các tư vấn viên phối hợp với tổ dân phố trực tiếp đến gặp những người đã mua căn hộ để tìm hiểu chính xác số tiền giao dịch. Bằng phương pháp này, đơn vị tư vấn thu thập được 18 thông tin giao dịch, với mức giá trung bình khoảng 53 triệu đồng/m².

Từ các thông tin thu thập được, các tư vấn viên tiếp tục lựa chọn 3 giao dịch phù hợp với thời điểm định giá, có đặc điểm tương đồng với tài sản cần định giá để làm cơ sở so sánh, xác định giá trị từng căn hộ.

Theo đại diện Hội đồng định giá, giá thị trường được sử dụng để so sánh là giá giao dịch của những căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận, chứ không phải mức giá của các căn hộ chưa có sổ đỏ.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Trước câu hỏi của luật sư về chênh lệch giá giữa các vị trí căn hộ trong cùng tòa nhà, đặc biệt là căn hộ ở tầng thấp và tầng cao, đại diện Hội đồng định giá cho biết, qua kiểm tra 18 giao dịch, đơn vị tư vấn không nhận thấy sự chênh lệch lớn về giá giữa các tầng. Khác biệt chủ yếu nằm ở vị trí căn hộ thông thường và căn góc. Vì vậy, kết quả định giá có sự phân biệt giữa các loại căn hộ này.

Một người bị hại nêu trường hợp gia đình bà đang ở căn hộ có trần cao, đã “cải thiện” thêm một gác xép để tăng diện tích sử dụng. Nếu gia đình bà thuộc diện di dời, chuyển đến căn hộ mới thì diện tích cơi nới có được tính vào diện tích nhà mới không.

Trước câu hỏi này, đại diện UBND TP Hà Nội thông tin, HĐND TP vừa ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết này có ý nghĩa rất lớn, giúp bảo vệ lợi ích, an toàn cho người dân; đồng thời cũng mang tính răn đe, xử lý các dự án sai phạm khác trên địa bàn thành phố.

Bào chữa cho “đại gia điếu cày”, một luật sư nói bị cáo Lê Thanh Thản không có ý thức lừa dối khách hàng ngay từ đầu. Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi, xin lỗi bị hại và đề xuất phương án bồi thường.

Theo luật sư, bị cáo mong muốn làm tốt để cung cấp căn hộ cho những người có thu nhập thấp. Quá trình đầu tư dự án, bị cáo có phần nóng vội. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét về khoản thu hơn 519 tỷ đồng là khoản thu từ các bị hại và chưa trừ chi phí cho chủ đầu tư. Bên cạnh đó, việc định giá căn hộ cần đảm bảo quyền lợi của bị hại, bị cáo và các bên liên quan.