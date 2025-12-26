Theo ghi nhận, từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động và an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa đã được huy động để bảo vệ phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LD

Cơ quan chức năng xác định vợ chồng Nguyễn Văn Vi đã có hành vi trốn thuế khi mua lại căn nhà số 136 đường Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 231 triệu đồng.

Căn cứ hồ sơ vụ án, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù giam; xử phạt bị cáo Phạm Thị Hương Giang số tiền 100 triệu đồng về tội Trốn thuế.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại phường Hạc Thành; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi và vợ là Phạm Thị Hương Giang.

Theo cơ quan chức năng, cái tên Vi “ngộ” tại Thanh Hóa từng khiến nhiều người e ngại bởi đây là đối tượng cầm đầu, chuyên hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê và cho vay lãi nặng.

Từ nhỏ, Vi “ngộ” đã sớm sa vào lối sống ăn chơi, thường xuyên giao du với nhiều đối tượng hư hỏng, lập nhóm đánh nhau quanh khu vực sinh sống. Khi bước qua tuổi 20, Vi trở thành “đại ca” của một nhóm lưu manh chuyên đi đòi nợ thuê, bảo kê các sòng bạc trên địa bàn TP Thanh Hóa (cũ) để kiếm sống.

Sau một thời gian hoạt động, Vi mở rộng địa bàn sang các huyện, tổ chức sòng bạc riêng và cho vay nặng lãi. Đàn em của Vi “ngộ” được cho là lên tới hàng trăm người, sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn khi cần thiết.