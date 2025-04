XEM CLIP:

Được biết TAND quận Gò Vấp, TPHCM hiện đang thụ lý vụ án “tranh chấp bồi thường thiệt hại”, giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Duy Mạnh (tức ca sĩ Duy Mạnh, 50 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận Tân Bình) và bị đơn là Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam (trụ sở đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp).

Toà có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 25/4 tới đây.

Xe cháy, công an kết luận chập điện, hãng xe nói do loại gặm nhấm

Trao đổi với P.V VietNamNet, ca sĩ Duy Mạnh cho hay, gần 5 năm trước anh mua chiếc Mercedes - Benz S450 Luxury với giá hơn 5 tỷ đồng.

Trong thời gian xe còn hạn bảo hành, lúc 21h35 tối 15/2/2023 khi đang đậu trong hầm tại một chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, xe bỗng dưng bốc cháy. Lúc này, bảo vệ chung cư có can thiệp dập lửa.

Xe ô tô đậu trong hầm xe chung cư tự phát cháy. Ảnh: Cắt từ clip

Khi đó người nhà của anh gọi số đường dây nóng của hãng xe, đề nghị cho nhân viên đến hỗ trợ nhưng không ai tới. Một lúc sau, xe tiếp tục cháy, bảo vệ chung cư lại tiếp tục dập lửa.

Công an địa phương có đến hiện trường để xử lý và đưa xe về niêm phong.

Hai ngày sau, Công an TP Thủ Đức đã mời phía chủ xe, đại diện hãng xe và nhân viên bảo hiểm đến làm việc, tháo mở niêm phong để kiểm tra.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an, hãng xe và phía ca sĩ Duy Mạnh đã nhận xe từ trụ sở công an đưa về hãng kiểm tra.

Gần 2 tháng sau, Công an TP Thủ Đức có thông báo với các bên liên quan về nguyên nhân vụ cháy xe ô tô là “do trên đường dây điện lắp đặt phía sau động cơ xe đã xảy ra sự cố chạm chập điện (ngắt mạch).

Sự cố ngắt mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao đốt cháy vỏ cách điện, làm nóng chảy lõi dây dẫn điện và cháy lan sang các vật liệu dễ cháy xung quanh, gây cháy xe”.

Lực lượng bảo vệ chung cư xử lý vụ cháy xe. Ảnh: Cắt từ clip

Duy Mạnh kể, trong những lần gặp thương lượng, đại diện hãng xe thông báo, họ có kiểm tra, giám định độc lập thì xác định nguyên nhân vụ cháy xe là do… chuột.

Trong một văn bản của hãng xe Mercedes nói rõ ”...không có lỗi kỹ thuật nào của xe được xác định có thể gây ra sự cố. Chứng cứ đã thu thập được cho thấy sự xâm nhập của loài gặm nhấm trong xe trước khi xảy ra sự cố, tức là đám cháy đã xảy ra là do các dây điện trong khoang động cơ đã bị quá nhiệt, do loài gặm nhấm đã làm hỏng các dây dẫn điện này trước đó dẫn đến chập điện”.

Chính vì lý lẽ trên nên hãng Mercedes đã từ chối trách nhiệm liên quan đến chiếc xe.

Đòi bồi thường hơn 2 tỷ đồng

Chưa tìm được tiếng nói chung với hãng xe Mercedes, Duy Mạnh đã quyết định khởi kiện hãng xe này ra TAND quận Gò Vấp.

Duy Mạnh cho biết thêm, đơn vị bảo hiểm rất có trách nhiệm, khi có kết quả giám định của công an, họ đã chủ động liên hệ và đề nghị bồi thường số tiền 2,9 tỷ đồng, tương đương với giá trị xe cũ.

Công an niêm phong ô tô bị cháy để điều tra và có kết luận là do chập điện. Ảnh: Linh An

Trong đơn kiện, ca sĩ Duy Mạnh yêu cầu hãng Mercedes bồi thường hơn 2 tỷ đồng, cộng với số tiền lãi ngân hàng phát sinh. Duy Mạnh mong muốn hãng Mercedes bồi thường số tiền trên cùng với số tiền 2,9 tỷ đồng mà đơn vị bảo hiểm đã chi trả để anh có thể mua xe mới.

Nói về các tình tiết liên quan đến vụ kiện, Duy Mạnh cho biết, anh chỉ tin vào kết luận giám định của cơ quan công an.

Duy Mạnh phân tích “xe của tôi chạy liên tục, chưa bao giờ đậu một chỗ quá 2 ngày nên ca pô, khoang máy rất nóng thì chuột hay loại gặm nhấm không thể sống trong đó mà cắn. Và xe hiện đại như thế, nếu máy bị nóng tăng nhiệt, lốp non hơi.. trên hệ thống đồng hồ đều báo lỗi. Trước khi xảy ra sự cố, chiếc xe hoàn toàn không có báo lỗi gì và khi bỗng dưng bốc cháy khi đang dừng đỗ, tắt máy hoàn toàn”.

Ca sĩ Duy Mạnh khởi kiện, yêu cầu hãng Mercedes bồi thường hơn 2 tỷ đồng. Ảnh: Fb nhân vật

Nam ca sĩ cho biết thêm, tại thời điểm xe đưa về cơ quan công an 2 ngày khi các bên được mời lên làm việc, công an có mở niêm phong, ghi nhận khoang máy bị cháy đen. Sau đó xe nằm ở bãi của cơ quan công an cả tháng trời, khi đưa về hãng, mở ra kiểm tra thì có phân chuột, rác…

“Ban đầu, tôi không muốn đưa vụ việc này đi quá xa, muốn giải quyết êm đẹp vì họ còn làm ăn. Nhưng thấy họ vô trách nhiệm nên phải khởi kiện, nhờ đến sự phân xử của pháp luật”, Duy Mạnh bày tỏ.