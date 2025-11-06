Là một trong những tập đoàn tiên phong tại khu vực ASEAN, SCG và công ty Xi măng - Vật liệu xây dựng SCG Việt Nam đã chủ động chuẩn bị cho xu thế này với nền tảng sản xuất bền vững và danh mục sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Tại Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2025, mảng Xi măng - Vật liệu xây dựng, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của SCG, mang đến loạt giải pháp xây dựng xanh toàn diện - kết hợp công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quốc tế và sản phẩm thân thiện môi trường. SCG thể hiện vai trò tiên phong, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Công ty Xi măng - Vật liệu xây dựng SCG Việt Nam tiên phong mang giải pháp xanh toàn diện đến Tuần lễ Công trình Xanh & Giao thông Xanh Việt Nam 2025, thúc đẩy ngành xây dựng chuyển đổi bền vững.

Công nghệ sản xuất xanh - nền tảng cho giảm phát thải bền vững

Những năm gần đây, Xi măng - VLXD SCG đã ứng dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến trong quy trình sản xuất như sử dụng nhiên liệu thay thế và lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt thải, giúp giảm hơn 150.000 tấn CO₂ mỗi năm (tính đến 2024) - một trong những kết quả nổi bật nhất của ngành xi măng Việt Nam.

Từ nền tảng sản xuất bền vững đó, Xi măng - VLXD SCG liên tục giới thiệu danh mục vật liệu xây dựng xanh đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó nổi bật là xi măng SCG Low Carbon - sản phẩm được phát triển với mục tiêu vừa đảm bảo chất lượng vượt trội, vừa giảm thiểu tác động môi trường.

So với xi măng thông thường, xi măng SCG Low Carbon giúp giảm tới 20% lượng phát thải CO₂, tương đương lượng CO₂ mà 12 cây trưởng thành hấp thụ trong một năm. Sản phẩm đã đạt chứng nhận EPD (Environmental Product Declaration) và SGBP (Singapore Green Building Product) - minh chứng cho cam kết giảm phát thải xuyên suốt vòng đời sản phẩm, từ nguyên liệu đến sản xuất và sử dụng.

Xi măng - VLXD SCG đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất, phát triển các sản phẩm đáp ứng xu hướng xây dựng bền vững, tiêu biểu là xi măng SCG Low Carbon - giải pháp giảm phát thải và nâng cao chất lượng công trình.

Danh mục sản phẩm xanh - giải pháp toàn diện cho ngành xây dựng bền vững

Cùng với xi măng SCG Low Carbon, tấm xi măng sợi SCG Smartboard Ultra cũng đạt chứng nhận EPD quốc tế. Với độ bền cao hơn 20%, khả năng kháng nấm mốc tốt hơn và linh hoạt trong thi công, sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ vòng đời công trình.

Một đại diện tiêu biểu khác là ngói bê tông SCG được sản xuất tại nhà máy ngói bê tông đạt chứng nhận Nhãn Xanh Singapore (Green Label Singapore), chứng nhận quốc tế uy tín giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết các sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Được sản xuất theo quy trình thân thiện môi trường cùng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, ngói bê tông SCG không chỉ bền chắc, giữ màu lâu trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, mà còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, thẩm mỹ và trách nhiệm với môi trường.

Nhờ quy trình sản xuất xanh và tiêu chuẩn nghiêm ngặt, sản phẩm của Xi măng - VLXD SCG đảm bộ độ bền chắc, thân thiện với môi trường.

Những bước tiến trong công nghệ và sản xuất không chỉ thể hiện năng lực đổi mới của Xi măng - VLXD SCG, mà còn khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc “xanh hóa” ngành Xi măng - Vật liệu xây dựng, hướng tới mô hình phát triển song hành giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Thông qua các giải pháp xanh, Xi măng - VLXD SCG góp sức định hình một tương lai xây dựng bền vững, nơi công nghệ, sáng tạo và trách nhiệm xã hội được tích hợp trong mọi giai đoạn sản xuất. Doanh nghiệp cũng không ngừng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuỗi giá trị xanh và hỗ trợ mục tiêu quốc gia về giảm phát thải carbon.

Với các giải pháp xanh, Xi măng - VLXD SCG thúc đẩy chuỗi giá trị bền vững, góp sức thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon.

Tập đoàn SCG và công ty Xi măng - VLXD SCG cam kết tiếp tục song hành với mục tiêu của Chính phủ về tăng tỷ lệ vật liệu tái chế lên 25% và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, xem đây là một phần không thể tách rời trong chiến lược ESG 4 Plus và định hướng Tăng trưởng Xanh Toàn diện (Inclusive Green Growth).

(Nguồn: SCG Việt Nam)