Chiều 12/11, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQ VN) TPHCM đã tiếp tục tổ chức tiếp nhận tấm lòng “tương thân tương ái” của người dân và doanh nghiệp thành phố dành cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tính từ ngày 4/11 đến hết ngày 11/11, Ban vận động Cứu trợ TPHCM (thuộc UB MTTQ VN TPHCM) đã tiếp nhận thêm gần 21 tỷ đồng giúp đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; nâng tổng số tiền ủng hộ đồng bào lên hơn 224,9 tỷ đồng, cùng 19.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo và 90 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá trên 7 tỷ đồng.

Thành viên Đoàn công tác do Chủ tịch UB MTTQ VN TPHCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đang thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/11. Ảnh: M.T.

Nguồn kinh phí và vật phẩm cứu trợ được phân bổ nhanh chóng, kịp thời đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng số tiền chi chăm lo đến nay là 167,43 tỷ đồng, trong đó, có 167 tỷ đồng dành hỗ trợ 19 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận bão lũ gần đây.

Các khoản hỗ trợ được trao tận tay người dân. Cụ thể, Cao Bằng nhận 23 tỷ đồng để sửa trường mầm non, xây cầu dân sinh; Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Thái Nguyên mỗi địa phương được hỗ trợ 20 tỷ đồng; Đà Nẵng: 15 tỷ đồng; Quảng Ngãi: 10 tỷ đồng, cùng hàng trăm tấn gạo, hàng nghìn thùng thuốc, chăn, mền, nhu yếu phẩm.

Tại TPHCM, MTTQ thành phố đã kịp thời hỗ trợ 56 hộ dân bị giông lốc (mỗi hộ 5 triệu đồng), gia đình nạn nhân bị lũ cuốn ở Bàu Bàng 50 triệu đồng và chăm lo cho hội viên nông dân bị thiệt hại do ngập úng, với tổng kinh phí 430 triệu đồng.

Từ giữa tháng 9 đến nay, đã có 5 đoàn công tác của TPHCM do lãnh đạo UB MTTQ VN thành phố dẫn đầu trực tiếp đến thăm, trao quà và kinh phí hỗ trợ tại nhiều địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận ủng hộ, ông Phan Hồng Ân - Phó chủ tịch UB MTTQ VN TPHCM - bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, trường đại học và người dân thành phố đã đồng lòng hướng về miền Trung, miền Bắc ruột thịt.

“Những con số ủng hộ không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, tình dân tộc mà còn khẳng định truyền thống TPHCM vì cả nước, cùng cả nước’, luôn tiên phong sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Ban vận động Cứu trợ thành phố sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình và hỗ trợ các địa phương còn lại sớm khắc phục thiệt hại”, ông nói.

Trong hôm nay (12/11), ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch UB MTTQ VN TPHCM - tiếp tục chuyến công tác tại miền Trung, nhằm thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Trước đó, ông đã dẫn 3 đoàn công tác đến Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tận tay trao quà và động viên người dân vượt qua khó khăn.