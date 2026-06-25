Chiều 25/6, Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đã vận động người đàn ông bị tố hành hung một phụ nữ đang mang thai đến cơ quan công an làm việc, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Trước đó, ngày 23/6, Công an phường Quế Võ tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1994, trú phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị hành hung khi đang mua hoa quả tại cửa hàng Vũ Thảo, số 938 đường Quang Trung, tổ dân phố 1.

Theo trình báo, khoảng 21h15 ngày 22/6, trong lúc mua hoa quả, chị H. xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh). Người này bị tố đã chửi bới, dùng tay tát và đấm vào vùng đầu chị H., khiến nạn nhân bị hoa mắt, chóng mặt và phải nhập Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh để theo dõi, điều trị.

Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 32.

Người đàn ông bị tố hành hung phụ nữ mang thai ở Bắc Ninh đã đến cơ quan công an làm việc. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai bên. Sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Văn T. rời địa phương vào TPHCM để giải quyết công việc cá nhân.

Do người này không còn ở địa phương, Công an phường Quế Võ đã phối hợp với gia đình tuyên truyền, vận động đến cơ quan công an làm việc.

Đến khoảng 14h30 ngày 25/6, Nguyễn Văn T. có mặt tại trụ sở Công an phường Quế Võ theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.