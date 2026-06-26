Liên quan vụ một shipper bị tố giật tóc, liên tiếp đấm một cô gái trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng (TP Hà Nội), gây bức xúc dư luận, PV VietNamNet đã trao đổi với chị Thúy Hương - nạn nhân trong vụ việc - để làm rõ diễn biến.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo chị Thúy Hương, sự việc bắt đầu từ đơn hàng chị đặt qua ứng dụng vào sáng 23/6. Chị cho biết khoảng 9h33 đặt đơn, đến 9h50 ứng dụng hiển thị tài xế đã nhận hàng và bắt đầu giao. Trước đó, từ 9h49 đến 9h50, shipper gọi nhỡ cho chị hai cuộc.

Đến cuộc gọi thứ ba lúc 9h50, theo lời chị Hương, người này quát mắng, xưng hô "mày - tao" và yêu cầu chị "một là lấy đơn, hai là hủy".

Chị Hương cho biết do không đồng tình với cách nói chuyện của shipper nên đã đề nghị hủy đơn. Tuy nhiên, sau đó hai bên vẫn tiếp tục nhắn tin qua ứng dụng. Theo chị, shipper tiếp tục hỏi có nhận hàng hay không, còn chị trả lời sẽ chờ thêm 2 phút. Chị Hương nói hiện vẫn lưu ảnh chụp màn hình các tin nhắn này.

Nội dung tin nhắn giữa shipper và nữ khách hàng. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Theo chị Hương, khi xuống nhận hàng, shipper thông báo đã hủy đơn và không giao, dù trên ứng dụng vẫn hiển thị đơn hàng đang được vận chuyển.

Chị cho biết sau đó đã nói sẽ phản ánh sự việc với tổng đài rồi quay đi. "Ngay sau đó, shipper lớn tiếng chửi bới, nói 'mày báo tổng đài đi...', rồi đuổi theo hành hung em", chị Hương kể.

Theo lời nạn nhân, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h57 cùng ngày. Sau sự việc, chị đã đến cơ quan công an trình báo và cung cấp các tài liệu, hình ảnh liên quan. Chị Hương cho biết đến nay sức khỏe và tinh thần vẫn chưa ổn định.

Đối tượng N.H.Y. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Chị Hương cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, shipper vẫn bấm hoàn thành đơn hàng trên hệ thống thay vì hủy như đã thông báo trước đó. Theo chị, đồ ăn cũng không được giao cho khách.

Do quá hoảng loạn và đau đớn sau sự việc, chị Hương cho biết chưa kịp phản ánh đến tổng đài ShopeeFood trong sáng 24/6. "Hiện tôi đang làm việc với cơ quan công an để giải quyết vụ việc nên chưa thể trao đổi thêm", chị nói.

Trước đó, ngày 25/6, Công an phường Láng (TP Hà Nội) cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc. Cơ quan chức năng đã mời nữ shipper N.H.Y. (SN 2005, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đến trụ sở để làm việc.