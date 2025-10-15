MS 2025.278

Tháng 8/2025, em Đoàn Đình Dương ở thôn Bình Cầu, xã Xuân Trúc (tỉnh Hưng Yên) được bố mẹ đưa đi khám tại bệnh viện Hưng Hà.

Ban đầu, bác sĩ cho rằng em chỉ bị tràn dịch khớp gối. Nhưng sau nhiều xét nghiệm chuyên sâu ở bệnh viện tuyến Trung ương, gia đình đau đớn nhận tin con trai mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Dương mới 13 tuổi đã mắc ung thư xương

Từ đó, Dương bước vào hành trình gian khổ với những đợt hóa trị và xạ trị triền miên. Mỗi lần điều trị là một lần em chịu đựng những cơn đau tột cùng, cơ thể yếu dần, tóc rụng thành từng mảng. Bố em, anh Đoàn Đình Tuấn chỉ biết lặng lẽ khóc, nén đau thương để làm chỗ dựa cho con.

Gia đình anh Tuấn vốn nghèo khó, quanh năm làm thuê, làm ruộng. Mẹ Dương làm công nhân với mức lương vỏn vẹn 7 triệu đồng/tháng, cố gắng xoay xở từng đồng để lo chi phí điều trị. Hiện tại, gia đình đã vay nợ 50 triệu đồng mà vẫn chưa biết xoay đâu ra tiền cho những đợt điều trị tiếp theo.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng Dương từng ngày

Những ngày ở viện, hai bố con Dương nhiều lúc chỉ còn biết xin từng suất cơm từ thiện ngoài cổng bệnh viện để cầm hơi. Dẫu vậy, Dương vẫn luôn lạc quan, luôn hỏi bố: “Bao giờ con được về để đi học? Con nhớ trường, nhớ bạn lắm!”.

Nghe con nói, người cha chỉ biết quay mặt đi giấu nước mắt. Cậu bé mới vào lớp 8 ấy đáng lẽ giờ này đang được đến trường, được nô đùa cùng bạn bè – nhưng căn bệnh quái ác đã cướp đi cả tuổi thơ và ước mơ nhỏ bé ấy.

Ông Đoàn Đình Sơn, trưởng thôn Bình Cầu, xác nhận: “Cháu Đoàn Đình Dương, 13 tuổi, là con anh Đoàn Đình Tuấn – công dân địa phương. Cháu không may mắc ung thư xương, trong khi ông nội cũng đang ung thư giai đoạn cuối. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không còn cách xoay xở để tiếp tục cho con chữa bệnh

Giờ đây, hơn bao giờ hết, Dương rất cần sự chung tay của cộng đồng để giúp em tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, giành lại sự sống.