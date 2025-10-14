MS 2025.277

Anh Nam mới 22 tuổi, vợ đang mang bầu tháng cuối, con lớn mới tròn 1 tuổi. Giờ đây, điều anh lo sợ nhất không phải là những cơn đau thể xác mà là không còn cơ hội được nhìn mặt đứa con sắp chào đời.

Chị Bùi Lệ Giang (vợ anh Nam) đang mang thai tháng cuối, ôm con nhỏ cầu cứu cộng đồng giúp đỡ.

Tai ương bất ngờ ập đến vào cuối năm 2024. Khi đang trên đường từ nhà bạn trở về, anh không may gặp tai nạn giao thông, va vào thành cầu rồi ngã đập đầu xuống đường, dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Suốt gần một năm sau đó, anh trải qua 3 lần điều trị dài ngày, trong đó có phẫu thuật tổn thương não nặng. Những tưởng sau khi xuất viện, mọi chuyện sẽ dần hồi phục, nào ngờ biến chứng cũ lại tái phát, khiến tính mạng anh một lần nữa rơi vào nguy kịch.

Ngày 23/9/2025, anh Nam lên cơn sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp và nguy cơ viêm phổi. Hiện anh phải lọc máu theo chu kỳ mỗi ngày, sự sống hết sức mong manh.

Trong khi đó, vợ anh – chị Bùi Lệ Giang (SN 2002) đang mang thai tháng cuối, phải chăm con nhỏ 1 tuổi trong cảnh túng quẫn. Thu nhập công nhân ít ỏi của hai vợ chồng giờ không còn. Bố anh Nam làm lao động tự do, tuổi cao, lại mang nhiều bệnh nền; mẹ anh chỉ làm ruộng, sức yếu, chẳng biết bấu víu vào đâu.

Để cứu tính mạng con trai, bố mẹ nghèo đành phải thế chấp căn nhà đang ở.

Từ ngày con gặp nạn, bà Mai Thị Sen (mẹ anh Nam) đã thế chấp căn nhà duy nhất để vay hơn 300 triệu đồng lo viện phí. Nhưng khoản nợ ấy giờ cũng chẳng đủ khi chi phí điều trị đã vượt quá 275 triệu đồng, và hành trình phía trước còn dài.

“Chỉ cần con sống, mẹ có khổ mấy cũng chịu được…” – bà Sen nghẹn ngào nói, nước mắt rơi xuống bàn tay chai sạn.

Bên cạnh đó, người vợ trẻ run run nắm tay chồng: “Em chỉ mong anh vượt qua, để con còn biết mặt cha, để nhà mình còn hy vọng…”.

Những lời nói ấy khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng.

Những ngày qua, bà Sen đã liên hệ khắp nơi để vay thêm tiền cứu con, nhưng cánh cửa hy vọng dường như khép lại vì chẳng ai có thể giúp. Giờ đây, mỗi ca lọc máu là một cuộc chiến với tử thần, và gia đình anh Nam đang thật sự rơi vào bế tắc.

Chi phí điều trị hằng ngày tốn kém, anh Nam rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Trần Mạnh Nam (22 tuổi) bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông năm 2024, nay biến chứng nặng, phải lọc máu định kỳ. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã vay hơn 300 triệu đồng để điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân cần chữa trị lâu dài, chi phí tốn kém, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.