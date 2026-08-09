Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 8/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải clip phản ánh vụ việc hai lái xe xảy ra xô xát trên tuyến đường HL21, thuộc địa bàn xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long.

Theo nội dung clip, khoảng 7h35 ngày 6/8, do tuyến đường hẹp nên xe phía trước chưa thể nhường đường ngay cho phương tiện phía sau vượt. Khi có đủ điều kiện an toàn, lái xe phía trước được cho là đã chủ động nhường đường để xe phía sau vượt lên.

Tuy nhiên, sau khi vượt, lái xe phía sau được cho là đã điều khiển phương tiện chặn đầu xe, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Người này sau đó được cho là cầm một vật nghi là thanh kim loại đánh vào vùng mặt của lái xe còn lại, khiến người này bị chảy máu mũi.

Diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Hình ảnh hai tài xế chặn đường, xảy ra xô xát. (Ảnh cắt từ clip).

Nhận thấy nội dung phản ánh có dấu hiệu liên quan đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp Công an xã Ngũ Lạc tiến hành xác minh.

Cơ quan công an đã mời chủ phương tiện mang biển kiểm soát 84H-010.xx cùng các đương sự liên quan lên để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ bình tĩnh, không sử dụng bạo lực khi xảy ra mâu thuẫn.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xác minh, xử lý theo quy định.