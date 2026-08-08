Ngày 8/8, Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Hạ Thi (SN 1995).

Thi bị khởi tố để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hạ Thi. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Hộ kinh doanh Huỳnh Hạ Thi (Ti Ti-Sy), địa chỉ số 158/49 đường Nguyễn Việt Hồng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đây là cơ sở do Huỳnh Hạ Thi làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cửa hàng đang bán nhiều loại quần, áo may sẵn mang nhãn hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Cơ quan công an đã tạm giữ 1.185 sản phẩm quần, áo may sẵn mang các nhãn hiệu POLO, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, UNIQLO, TOMMY, ZARA, AIR JORDAN, NEW ERA, FRED PERRY, LEVI’S, CALVIN KLEIN và CHAMPION.

Làm việc với cơ quan công an, Huỳnh Hạ Thi khai nhận hộ kinh doanh có buôn bán các sản phẩm quần, áo may sẵn giả mạo nhãn hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng. Tổng giá trị số hàng hóa được xác định hơn 380 triệu đồng.