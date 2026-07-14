Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp Trần Thanh Lâm (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) và Dương Quốc Thái (42 tuổi, ngụ phường Long Bình) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 12/7, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ xô xát tại giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, xác minh và làm rõ vụ việc.

Dương Quốc Thái và Trần Thanh Lâm bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an TPHCM

Theo điều tra ban đầu, chiều 12/7, Dương Quốc Thái lái ô tô Porsche và Trần Thanh Lâm điều khiển ô tô Mitsubishi cùng lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi rẽ vào đường Nguyễn Du, hai xe xảy ra tình trạng chèn ép, tạt đầu nhau.

Đến giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, cả hai dừng xe giữa ngã tư, gây cản trở giao thông. Thái bước xuống, chửi bới, nhổ nước bọt rồi đạp gãy gương chiếu hậu bên trái của xe Mitsubishi trước khi quay lại xe định rời đi.

Công an tạm giữ hai phương tiện. Ảnh: CACC

Không chịu dừng lại, Lâm kéo một xe máy của người dân dựng gần đó chắn trước đầu ô tô Porsche, rồi dùng tay, chân đạp làm móp cửa phụ phía trước xe của Thái.

Dù được nhiều người can ngăn, hai tài xế vẫn rượt đuổi, chửi bới và đập phá tài sản của nhau. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, ngay giữa giao lộ đông đúc, khiến giao thông ùn ứ, nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi, quay phim.

Cuộc xô xát chỉ chấm dứt khi người dân quyết liệt can ngăn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác minh và bắt khẩn cấp hai người để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.