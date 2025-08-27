Ở thôn Nà Coong, xã Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, bà Hoàng Thị Thào – người phụ nữ Tày sinh năm 1979 – từng có một ước mơ giản dị: một mái nhà kiên cố để che chở gia đình khỏi mưa gió. Chồng bà đau yếu, thu nhập chỉ trông vào vài sào ruộng lúa, ngô. Căn nhà ván tạm bợ dựng hơn bốn năm đã mục nát, mưa bão chỉ biết ôm con chạy sang nhà hàng xóm. Khi được hỗ trợ xây nhà mới, bà Thào xúc động nói: “Gia đình mừng lắm. Căn nhà này không chỉ để ở, mà còn là niềm tin rằng chúng tôi không bị bỏ lại phía sau”.

Một ước mơ nhỏ bé đã thành hiện thực nhờ một chương trình có quy mô lớn chưa từng có: chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Điểm khởi đầu của câu chuyện từ một chuyến đi thực tế. Tháng 11/2019, tại bản Nậm Pố, xã Mường Nhé, Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao tặng căn nhà mới cho một hộ nghèo. Nhìn những ngôi nhà xiêu vẹo nơi biên cương Tổ quốc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trăn trở: “Tại sao chúng ta không phát động một cuộc vận động cả nước chung tay xóa nhà tạm cho người nghèo?”.

Chính từ câu hỏi ấy, sau nhiều năm kiên trì vận động, thuyết phục, ý tưởng đã nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Và đến năm 2024, tại Hòa Bình, một phong trào thi đua lớn nhất từ trước đến nay chính thức được phát động, hướng tới mục tiêu cao cả: mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hàng trăm nghìn hộ nghèo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình thiết kế nhà tại các địa phương. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chỉ trong một năm bốn tháng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, cả nước đã huy động trên 24,7 nghìn tỷ đồng, trong đó gần một nửa – khoảng 12,3 nghìn tỷ đồng – đến từ nhân dân và doanh nghiệp. Hơn 2,7 triệu ngày công, với trên 454.000 lượt người tham gia, đã góp sức dựng nên những ngôi nhà khang trang “ba cứng” – mái cứng, tường cứng, nền cứng – theo 12 mẫu thiết kế phù hợp điều kiện từng vùng.

Kết quả là 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ, thay thế bằng những mái ấm vững chãi, hoàn thành sớm tới 5 năm 4 tháng so với mục tiêu Nghị quyết 42 của Trung ương.

Đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ nhà ở, mà thực sự là một “công trình quốc gia đặc biệt”. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: “Xóa hơn 330.000 nhà tạm, dột nát là công trình của ý Đảng, lòng dân, của tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành tựu này trở thành món quà ý nghĩa nhất – một dấu ấn nhân văn khẳng định bản chất ưu việt của chế độ, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, một trong những người kiên trì thúc đẩy chương trình, chia sẻ rằng ông luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: “An cư mới lạc nghiệp”. Theo ông, việc xóa nhà tạm không chỉ là chính sách xã hội đơn thuần, mà là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững. “Khi có mái nhà vững chắc, người dân mới yên tâm làm ăn, con cái mới có chỗ học hành. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống, để mọi người có cơ hội vươn lên thoát nghèo”, Bộ trưởng nói.

Sức mạnh của chương trình nằm ở cách làm sáng tạo: “Ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều”. Nhà nước chỉ hỗ trợ 50 đến 60 triệu đồng mỗi căn nhà, nhưng thực tế nhiều căn trị giá 200–300 triệu đồng nhờ cộng đồng, doanh nghiệp và người dân chung tay.

Bộ Quốc phòng đã huy động gần 1.000 tỷ đồng và hơn 140.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Bộ Công an đóng góp trên 790 tỷ đồng, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn nửa triệu ngày công. Ngành ngân hàng hỗ trợ khoảng 1.815 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi được hơn 125 tỷ đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo”. Các địa phương chủ động tăng mức hỗ trợ: Tuyên Quang, Thanh Hóa 80 triệu đồng/hộ, Ninh Bình 120 triệu đồng/hộ xây mới…

Từ những viên gạch, bao xi măng, đến những ngày công tình nguyện, tất cả hợp lại thành sức mạnh cộng đồng. Phong trào thi đua “450 ngày đêm” trở thành ngày hội của toàn dân, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Chương trình xóa nhà tạm không chỉ đem lại mái ấm, mà còn tạo nền tảng cho công cuộc giảm nghèo bền vững. Mỗi ngôi nhà mới là một cơ hội thay đổi cuộc đời: trẻ em có góc học tập, người già an hưởng tuổi già, người lao động yên tâm bám đất, bám nghề. Đây chính là hiện thực hóa quan điểm phát triển con người toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Bài học rút ra từ chiến dịch thần tốc này rất đáng chú ý. Trước hết, đó là quyết tâm chính trị ở mức cao nhất: “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Thứ hai, là sự đồng thuận xã hội rộng khắp: từ doanh nghiệp lớn đến người dân nghèo, ai cũng có thể góp phần. Thứ ba, là tổ chức thực hiện khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Và quan trọng hơn, chính là việc biến một chính sách khô khan thành một phong trào nhân văn, sôi nổi, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng.

Tất nhiên, như Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xóa nhà tạm mới chỉ là bước khởi đầu. An cư rồi phải lạc nghiệp. Nghĩa là phải tiếp tục tạo việc làm, sinh kế, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tín dụng ưu đãi để người dân vươn lên, thoát nghèo bền vững. Chỉ khi đó, những căn nhà mới thật sự trở thành nền tảng cho một tương lai tươi sáng.

Khi đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, 80 năm Quốc khánh 2/9, thành tựu xóa nhà tạm không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, mà còn khẳng định con đường phát triển bền vững, bao trùm của Việt Nam: lấy con người làm trung tâm, lấy công bằng xã hội làm nền tảng. Đây xứng đáng được coi là một “công trình quốc gia đặc biệt”, một kỳ tích của ý chí, của lòng dân, của tinh thần Việt Nam.