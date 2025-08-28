"450 ngày đêm" hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được tổ chức ngày 26/8 tại Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo kết quả tổng thể công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đã trở thành điểm sáng giúp đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm nghìn hộ dân phải sống trong những căn nhà tạm bợ, không đủ an toàn trước thiên tai, gió bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chính từ thực tiễn ấy, ngày 13/4/2024 tại Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”. Tiếp đó, ngày 5/10/2024 tại Hà Nội, trong chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phát động đợt thi đua cao điểm “450 ngày đêm” - quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/10/2025.

Với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban Chỉ đạo Trung ương đã rút ngắn thời hạn, về đích sớm. Kỳ tích là sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động và 10 tháng 21 ngày của cao điểm “450 ngày đêm”, cả nước đã hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với kế hoạch Nghị quyết 42 đề ra.

Kết quả, 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, đã được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố; Gần 50.000 tỷ đồng, trong đó hơn 24.000 tỷ đồng đến từ nguồn ngân sách Nhà nước, 5.070 tỷ đồng từ tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024, 1.940 tỷ đồng từ tăng thu ngân sách, Bộ Quốc phòng đóng góp gần 1.000 tỷ đồng, hơn 140.980 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với 414.520 ngày công và 62.920 lượt phương tiện; Bộ Công an hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân cùng 534.000 ngày công và hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng…

“Kết quả này khẳng định sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền cơ bản về chỗ ở của công dân…”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả tổng thể công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Agribank nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong bức tranh lớn mang tầm vóc quốc gia ấy, ngành ngân hàng đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Hơn 1.800 tỷ đồng đã được huy động chỉ trong vòng hơn một năm từ hệ thống ngân hàng cho thấy sự đồng hành thiết thực với mục tiêu an sinh bền vững để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ năm 2024 đến 30/6/2025, Agribank đã ủng hộ chương trình làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số kinh phí là 422.515 triệu đồng. Trong đó ủng hộ cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo là 254.100 triệu đồng; ngoài ra, cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống đã ủng hộ 1 ngày lương để xây 1000 căn nhà theo chương trình của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với số tiền là 12,8 tỷ đồng; Tổng số tiền ủng hộ cho hai chương trình này là 266.900 triệu đồng.

Ông Đỗ Đức Thành - Phó Tổng Giám đốc Agribank (thứ sáu từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Năm 2024, tại lễ phát động chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” ở Hà Nội, Agribank đóng góp 100 tỷ đồng. Tiếp đó, ngân hàng tài trợ 20 tỷ đồng tại Hòa Bình và hàng chục tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố như TP.HCM, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Long An, Quảng Nam…

Năm 2025, Agribank tiếp tục triển khai nhiều đợt hỗ trợ, tiêu biểu là 25 tỷ đồng cho khu vực Tây Nam Bộ, 15 tỷ đồng cho Thanh Hóa, 2 tỷ đồng cho Tuyên Quang, 5 tỷ đồng cho Lâm Đồng… Những khoản hỗ trợ này đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, giúp hàng nghìn hộ gia đình nghèo và cận nghèo có ngôi nhà vững chãi để an cư, lạc nghiệp.

Đặc biệt, ngày 17/5/2025, toàn thể cán bộ, người lao động Agribank đã tự nguyện đóng góp một ngày lương, quyên góp được 12,8 tỷ đồng. Hành động tập thể ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện văn hóa nhân văn của một “Ngân hàng vì cộng đồng” đã thấm sâu vào từng người lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo đại diện Agribank, mỗi căn nhà mới dựng lên có dấu ấn của Agribank không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng về một tương lai thoát nghèo. Sự đồng hành ấy là cách Agribank cụ thể hóa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó chính là đóng góp thiết thực của Agribank vào hành trình dựng xây một Việt Nam thịnh vượng, hạnh phúc, vì một cộng đồng phát triển và bền vững.

Khải Ca