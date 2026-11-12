Trong tập 16 "Xóm nhỏ", Phong lần đầu mở lòng trải lòng về quá khứ đầy nước mắt với Trâm. Trong khi đó, việc ông Đô qua đêm ở phòng bà Phẩm gây nên hiểu lầm tai hại trong xóm trọ.

Trong tập 16 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 12/11, lần đầu tiên Phong (Hà Thành) quyết định tâm sự về bản thân với Trâm (Lê Lưu Ly). Hóa ra, đằng sau hình ảnh một cậu thanh niên lúc nào cũng vui vẻ, tích cực lại là một quá khứ với nhiều tổn thương.

Phong xúc động kể rằng suốt tuổi thơ, anh luôn sống trong cảm giác mình là một người thừa trong gia đình: "Bố không cần, mẹ cũng chẳng muốn. Tôi luôn đặt câu hỏi tại sao một đứa trẻ không làm gì sai lại luôn làm người khác khó chịu, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Điểm tựa duy nhất và niềm hạnh phúc nhất với tôi là bà ngoại. Rồi một ngày bà cũng bỏ tôi mà đi, bỏ lại tôi một mình cô độc". Lắng nghe tâm sự của Phong, Trâm không biết nói gì hơn ngoài một cái đặt tay nhẹ nhàng để an ủi.

Phong khóc khi kể lại chuyện quá khứ với Trâm.

Ở một diễn biến khác, xóm trọ được một phen náo loạn khi Trâm và Long (Long Hoàng) bắt gặp ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) xuất hiện ở nhà bà Phẩm (Thanh Tú) từ lúc sáng sớm. Tình huống nhạy cảm này lập tức khiến Trâm cho rằng bố mình đã ngủ lại phòng bà chủ trọ qua đêm.

Sự việc khiến Lan (Khánh Linh) hiểu lầm bà Phẩm là người phụ nữ quá dễ dãi, còn Long bày tỏ sự thất vọng đối với ông Đô. Trước những lời đàm tiếu, bà Phẩm phải vội vã lên tiếng giải thích đêm qua thấy ông Đô say rượu ngoài sân nên mới đưa ông vào phòng nằm.

Dù bà Phẩm đã phân trần, mọi người vẫn không khỏi đặt dấu hỏi nghi vấn: Tại sao bà Phẩm lại không đưa ông Đô sang phòng người khác mà lại đưa về chính phòng mình? Trong lúc tình hình căng thẳng và mọi ánh mắt đổ dồn vào ông Đô, Long lại bất ngờ phát hiện ra một sự thật "động trời" khác: Đêm qua, Trâm và Phong lại tiếp tục ở chung phòng với nhau.

Ông Đô sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện con gái mình lại qua đêm cùng Phong? Mâu thuẫn ở xóm trọ sẽ được tháo gỡ thế nào? Diễn biến chi tiết tập 16 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.

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