Trong tập 15 "Xóm nhỏ", ông Đô liên tục vặn vẹo Phong vì mối quan hệ với con gái. Trong khi đó, việc ông quên ngày giỗ vợ đã khiến cả xóm trọ bức xúc đứng về phía Trâm.

Trong tập 15 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 1/11, dù đã đồng ý cho Phong (Hà Thành) ngủ chung giường ở phòng trọ, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) vẫn không ngừng tỏ ra nghi ngờ. Ông liên tục đưa ra những câu hỏi vặn vẹo về việc trước đây Phong từng ở chung phòng với Trâm (Lê Lưu Ly). Ông Đô không khỏi sốt ruột và gặng hỏi dồn dập vì sợ Phong đã làm điều gì vượt quá giới hạn với Trâm trong quá trình hai người sống chung.

Ông Đô liên tục vặn vẹo Phong vì mối quan hệ với con gái.

Ở diễn biến khác, Trâm tự tay chuẩn bị mâm cúng chu đáo nhân ngày giỗ của mẹ. Cô không khỏi chạnh lòng và buồn bã khi nhận ra ông Đô đã hoàn toàn quên mất ngày giỗ của người vợ quá cố. Dù vậy, Trâm dứt khoát không chịu nhắc bố mà âm thầm một mình chuẩn bị cỗ cúng.

Thấy tình cảnh đáng thương của Trâm, bà Phẩm (Thanh Tú) nhanh chóng huy động mọi người trong xóm trọ cùng về giúp cô một tay. Phát hiện ra sự vô tâm của ông Đô khi quên mất ngày quan trọng này, cả xóm trọ đều lên tiếng chỉ trích thái độ thiếu chu đáo của bố Trâm.

Trong khi cả xóm trọ tất bật giúp Trâm làm cỗ, ông Đô đột ngột bỏ ngang buổi bán hàng để trở về phòng trọ. Đúng lúc này, ông bắt gặp Phong đang mang đồ ra ngoài. Thái độ mờ ám của Phong khiến ông Đô ngay lập tức nổi cơn nghi ngờ.

Liệu xóm trọ có giúp Trâm hoàn thành mâm cúng trọn vẹn? Ai sẽ là người nhắc ông Đô về ngày giỗ của vợ? Phong đang giấu giếm điều gì khi lén lấy đồ ra ngoài? Diễn biến chi tiết tập 15 Xóm nhỏ lên sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.

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